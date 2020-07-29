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Валерий Вакульчик рассказал подробности задержания боевиков иностранной ЧВК под Минском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании.
Валерий Вакульчик, председатель КГБ Беларуси:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Валерий Вакульчик:
К слову, официальных уведомлений о перемещении представителей российской частной военной компании через территорию Беларуси нашей стране не поступало. В свете этих событий внешнеполитическому и силовым ведомствам даны поручения.
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили...
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