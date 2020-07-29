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Валерий Вакульчик рассказал подробности задержания боевиков иностранной ЧВК под Минском

29.07.2020 23:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Вакульчик рассказал подробности задержания боевиков иностранной ЧВК под Минском

Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании.

Председатель КГБ детально рассказал о ситуации. Отдельное поручение Президент дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.

О задержании боевиков иностранной ЧВК и защите госграницы. Подробности срочного совещания Президента с членами Совбеза

Валерий Вакульчик рассказал подробности задержания боевиков иностранной ЧВК под Минском

Валерий Вакульчик, председатель КГБ Беларуси:
Сегодня ночью, примерно в 5 часов 30 минут, возле города Минска было задержано 32 гражданина Российской Федерации, членов военизированной организации, частная военная компания Вагнера.

Валерий Вакульчик рассказал подробности задержания боевиков иностранной ЧВК под Минском

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это абсолютно точно установлено, что это компания Вагнера, частная компания?

Валерий Вакульчик:
Да, частная компания Вагнера.

К слову, официальных уведомлений о перемещении представителей российской частной военной компании через территорию Беларуси нашей стране не поступало. В свете этих событий внешнеполитическому и силовым ведомствам даны поручения.

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Приглашается и посол Украины по этому вопросу. Равков рассказал о мерах после задержания под Минском группы боевиков

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валерий Вакульчик

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили...
 
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