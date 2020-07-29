В Беларуси обновят строительные нормы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси возведут больше жилых домов по новым нормам застройки. Такими планами поделился вице-премьер Владимир Кухарев с коллективом крупной строительной компании в Гомеле.

«Это и экономия средств, внедрение новых эффективных мер, инноваций, который снизят затраты на строительство. И в ходе в таких встреч мы анализируем и вырабатываем новые нормативные документы, которые в итоге применяются в строительной отрасли», – заявил Кухарев.

Новые нормы касаются как процесса строительства, так и подведения инженерных коммуникаций. Решения соответствуют европейским стандартам и повысят качество проектировки. Особое внимание уделят арендному жилью и домам с электрическим отоплением. До конца года в Беларуси планируют сдать 4 миллиона квадратных метров. Каждый четвертый построят с господдержкой.