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Лиса похитила более 100 кроссовок и шлепанцев у жителей Берлина
Источник материала: ОНТ
Необычные кражи раскрыл житель Берлина,
По данным источника, лиса повадилась воровать обувь у жителей одного из районов города, а прятала похищенное на лесной поляне.
Всего ей удалось украсть свыше 100 штук шлепанцев и кроссовок.
Сначала исчезновение обуви заметил житель района Целендорф в Берлине Кристиан Майер. Он опубликовал сообщение о пропаже. У него ночью с террасы исчез один кроссовок.
Когда объявление увидели другие люди, они сообщили, что у них произошло то же самое.
Найти вора удалось спустя пару дней. Майер заметил лису, бежавшую по дороге с тапками в зубах. Он решил проследить за ней и обнаружил поляну, где было много обуви.
Отмечается, что всего лиса украла более 100 штук тапок, шлепанцев и кроссовок. Часть из них была погрызена, правда, именно свой кроссовок Майер найти не смог.
Фото: Twitter / Felix Hackenbruch
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Необычные кражи раскрыл житель Берлина, сообщает Der Tagesspiegel. По данным источника, лиса повадилась воровать обувь у жителей одного из районов города, а прятала...
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