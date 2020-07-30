Лиса похитила более 100 кроссовок и шлепанцев у жителей Берлина

Источник материала: ОНТ

Необычные кражи раскрыл житель Берлина, сообщает Der Tagesspiegel.

По данным источника, лиса повадилась воровать обувь у жителей одного из районов города, а прятала похищенное на лесной поляне.

Всего ей удалось украсть свыше 100 штук шлепанцев и кроссовок.

Сначала исчезновение обуви заметил житель района Целендорф в Берлине Кристиан Майер. Он опубликовал сообщение о пропаже. У него ночью с террасы исчез один кроссовок.

Когда объявление увидели другие люди, они сообщили, что у них произошло то же самое.

Найти вора удалось спустя пару дней. Майер заметил лису, бежавшую по дороге с тапками в зубах. Он решил проследить за ней и обнаружил поляну, где было много обуви.

Отмечается, что всего лиса украла более 100 штук тапок, шлепанцев и кроссовок. Часть из них была погрызена, правда, именно свой кроссовок Майер найти не смог.

Фото: Twitter / Felix Hackenbruch

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