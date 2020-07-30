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Не может выйти на улицу, но хочет быть самостоятельной. Как в Дзержинске с помощью онлайн-занятий помогают особенным людям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Онлайн-курсы по кулинарии и видеоуроки по вышивке. Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения перевел свою работу в интернет-пространство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Более 10 занятий по интересам специалисты ведут онлайн, каждый здесь найдет хобби на свой вкус.
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Не может выйти на улицу, но хочет быть самостоятельной. Как в Дзержинске с помощью онлайн-занятий помогают особенным людям
Новости Беларуси. Онлайн-курсы по кулинарии и видеоуроки по вышивке. Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения перевел свою работу в...
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