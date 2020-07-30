Не может выйти на улицу, но хочет быть самостоятельной. Как в Дзержинске с помощью онлайн-занятий помогают особенным людям

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Онлайн-курсы по кулинарии и видеоуроки по вышивке. Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения перевел свою работу в интернет-пространство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Более 10 занятий по интересам специалисты ведут онлайн, каждый здесь найдет хобби на свой вкус.







