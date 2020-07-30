ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не может выйти на улицу, но хочет быть самостоятельной. Как в Дзержинске с помощью онлайн-занятий помогают особенным людям

30.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Онлайн-курсы по кулинарии и видеоуроки по вышивке. Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения перевел свою работу в интернет-пространство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не может выйти на улицу, но хочет быть самостоятельной. Как в Дзержинске с помощью онлайн-занятий помогают особенным людям

Более 10 занятий по интересам специалисты ведут онлайн, каждый здесь найдет хобби на свой вкус.

Не может выйти на улицу, но хочет быть самостоятельной. Как в Дзержинске с помощью онлайн-занятий помогают особенным людям

Не может выйти на улицу, но хочет быть самостоятельной. Как в Дзержинске с помощью онлайн-занятий помогают особенным людям

О необычных занятиях смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.

Люди в материале: Вероника Сайко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Онлайн-курсы по кулинарии и видеоуроки по вышивке. Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения перевел свою работу в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика