Шпаковский: Цель альтернативных кандидатов – не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса

Источник материала: ОНТ

Политолог Александр Шпаковский считает, что цель нынешней президентской кампании для альтернативных кандидатов – не проведение новых выборов, а создание затяжного политического кризиса в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

Также Шпаковский отметил, что определенный накал в белорусском обществе есть. Он связан с выборами президента. Но при этом создать реальную протестную активность у оппонентов действующей власти не получается.

Фото: скриншот трансляции tvr.by

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram