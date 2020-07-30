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Шпаковский: Цель альтернативных кандидатов – не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса
Источник материала: ОНТ
Политолог Александр Шпаковский считает, что цель нынешней президентской кампании для альтернативных кандидатов – не проведение новых выборов, а создание затяжного политического кризиса в стране. Об этом
Также Шпаковский отметил, что определенный накал в белорусском обществе есть. Он связан с выборами президента. Но при этом создать реальную протестную активность у оппонентов действующей власти не получается.
Фото: скриншот трансляции
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Шпаковский: Цель альтернативных кандидатов – не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса
Политолог Александр Шпаковский считает, что цель нынешней президентской кампании для альтернативных кандидатов – не проведение новых выборов, а создание...
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