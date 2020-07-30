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Шпаковский: Цель альтернативных кандидатов – не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса

30.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шпаковский: Цель альтернативных кандидатов – не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса

Политолог Александр Шпаковский считает, что цель нынешней президентской кампании для альтернативных кандидатов – не проведение новых выборов, а создание затяжного политического кризиса в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

Также Шпаковский отметил, что определенный накал в белорусском обществе есть. Он связан с выборами президента. Но при этом создать реальную протестную активность у оппонентов действующей власти не получается.  

Фото: скриншот трансляции tvr.by

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Политолог Александр Шпаковский считает, что цель нынешней президентской кампании для альтернативных кандидатов – не проведение новых выборов, а создание...
 
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