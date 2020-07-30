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Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В программе первого соревновательного дня значились четыре финала. Заезд на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке у женщин выдался поистине звездным. В плотной силовой борьбе пальма первенства досталась двукратному призеру Олимпийских игр Ольге Худенко, серебро у ее подруги по команде Марины Литвинчук, замкнула тройку сильнейших чемпионка мира Ольга Свита.
Ольга Худенко, чемпионка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы сегодня очень много сделали в плане совершенствования учебно-материальной базы и здесь, в Заславле, и в областных центрах. И я сегодня не уверен, что многие государства могут похвастать такими базами для гребли на байдарках и каноэ, как сделано у нас в Республике Беларусь.
Соревнования продлятся до 2 августа включительно. Пока поддержать гребцов можно исключительно дистанционно: отечественный старт проходит в закрытом для зрителей формате.
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Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие...
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