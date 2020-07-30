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Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм

30.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены страны.

Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм

В программе первого соревновательного дня значились четыре финала. Заезд на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке у женщин выдался поистине звездным. В плотной силовой борьбе пальма первенства досталась двукратному призеру Олимпийских игр Ольге Худенко, серебро у ее подруги по команде Марины Литвинчук, замкнула тройку сильнейших чемпионка мира Ольга Свита.

Марина Литвинчук: «Все соревнования у нас на высшем уровне»

Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм

Ольга Худенко, чемпионка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Любой старт для нас – это, как говорится, праздник в нынешней ситуации в мире. Естественно, я настраиваюсь на каждый старт максимально. Так как это моя основная дисциплина, мне нужно было показать свой максимум сегодня, что, я надеюсь, у меня получилось. И я очень довольна своим результатом.

Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Сегодня мы видим, насколько подошли, в какой форме они к Олимпийским играм. И мы видим, что результаты наших спортсменов на этих соревнованиях, наверное, были бы на самом высоком уровне.

Мы сегодня очень много сделали в плане совершенствования учебно-материальной базы и здесь, в Заславле, и в областных центрах. И я сегодня не уверен, что многие государства могут похвастать такими базами для гребли на байдарках и каноэ, как сделано у нас в Республике Беларусь.

Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм

Соревнования продлятся до 2 августа включительно. Пока поддержать гребцов можно исключительно дистанционно: отечественный старт проходит в закрытом для зрителей формате.

Люди в материале: Ольга Худенко, Сергей Ковальчук, Марина Литвинчук, Ольга Свита

 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие...
 
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