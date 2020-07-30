Несколько важных объектов открылись в Барановичах: отреставрированный мост и новая станция скорой помощи

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Барановичах открылись сразу несколько важных объектов. Отреставрированный мост, который связывает две части города. А еще новая станция скорой медицинской помощи.





Строить или нет, вопроса даже не стояло. Однозначное «да» новому зданию и новому оборудованию. Пандемия показала, что система здравоохранения – в приоритете.

Тот случай, когда и возвращаться с вызова хочется поскорее, и приходить на работу с удовольствием – теперь вместо серой «бездушной» постройки 48-го года (бывшие ясли-сад) – новая станция скорой помощи. Построили с нуля. Как раз под стать времени – и со всеми удобствами: и для сотрудников (их здесь 280), и для пациентов.

Анастасия Стасевич, врач выездной бригады станции скорой медицинской помощи г. Барановичи: «Раньше мы подходили к диспетчерской, брали карточку, выходили на улицу, машина подъезжала, мы садились. Сейчас все сделано более красиво и удобно: мы спускаемся, берем карточку, когда нас объявляют, и сразу из здания выходим в подвал, садимся в машину и выезжаем, т. е. мы не мерзнем на холоде».

Современнее, да и в 2,5 раза больше. Двухэтажное здание построили за счет бюджетных средств. На все про все – свыше 6,5 млн рублей. Здесь и условия для оказания первичной помощи (если пациент сам обратился), все необходимое для стерилизации инструментов и не без информационных технологий: в режиме реального времени диспетчеры могут отслеживать путь бригады и координировать их работу. Есть с чем сравнить не только персоналу, но и министру здравоохранения. Владимир Караник вспомнил, как и сам когда-то начинал на станции скорой помощи. О таких условиях работы тогда можно было разве что мечтать. Сегодня в зоне обслуживания новой станции – более 200 тыс. человек.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: «Это серьезная нагрузка, но и мощность станции достаточно серьезная. Будем говорить, что станция такого типа – это проект, который был реализован в Минске и в Бресте. Конечно, проекты будут реализоваться компактно в райцентрах с меньшим обслуживанием. Здесь основной вопрос – даже не зона обслуживания, а соответствие имеющихся ресурсов имеющейся зоне обслуживания. Вот с вводом этой станции, я могу сказать, что ресурсы скорой неотложной помощи Барановичского района соответствуют потребностям».

Своя крыша появилась и у железных сотрудников с мигалкой. Для авто – отдельный гараж на 20 машиномест. В августе закупят еще два автомобиля скорой помощи. Один из них – реанимобиль. Ездить приходится много и часто – только за шесть месяцев этого года на счету у бригад скорой почти 29 тыс. выездов.

Юрий Федорович, водитель станции скорой медицинской помощи г. Барановичи: «В самый сложный день мы даже не заезжали на базу, т. е. в 8:05 мы выехали и без пяти восемь заехали. Бывает даже такое, что не заезжаешь. Была сложность, когда мост закрыт был – одна полоса туда, соответственно мигалки и сирены не помогали, потому что некуда было деться машинам. Сейчас сирену включаешь, машины перестраиваются, можно проехать без проблем».

Теперь – по две полосы в обе стороны. Грузоподъемность выше, конструкции и опоры – надежнее. Модернизацию путепровода начали в феврале прошлого года (работы шли поэтапно, не останавливая движение транспорта полностью). Закончили – раньше срока. Ничего разрушать не пришлось – благодаря технологиям несущие конструкции и 42-метровые балки усилили, опорные части – укрепили.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома: «Самое главное – это безопасность, мы решили так: раз уже конструкция имеет значительный износ, поэтому встал вопрос о его закрытии. Естественно, что, разделив город на две части – с восточной части для того, чтобы попасть в центральную и другие районы, приходилось объезжать значительное расстояние, поэтому неудобства для всех, не только для тех, кто движется на транспорте, но и создание пробок на других улицах. Поэтому он комплексно решил проблему Барановичей».

Длина – по-прежнему 290 м. А вот тротуарная зона стала шире. Появился и раздельный барьер. На работы ушло 7,5 млн рублей. Средства из республиканского дорожного фонда. И все это в «городскую копилку достижений» – не чтобы смотреть со стороны, а чтобы пользоваться. Ежедневно и с комфортом. Ведь второй по численности населения город в Брестской области этого достоин. Барановичи задышали свободнее, и жители вздохнули с облегчением.

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