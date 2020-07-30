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Несколько важных объектов открылись в Барановичах: отреставрированный мост и новая станция скорой помощи
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Барановичах открылись сразу несколько важных объектов. Отреставрированный мост, который связывает две части города. А еще новая станция скорой медицинской помощи.
Строить или нет, вопроса даже не стояло. Однозначное «да» новому зданию и новому оборудованию. Пандемия показала, что система здравоохранения – в приоритете.
Тот случай, когда и возвращаться с вызова хочется поскорее, и приходить на работу с удовольствием – теперь вместо серой «бездушной» постройки 48-го года (бывшие ясли-сад) – новая станция скорой помощи. Построили с нуля. Как раз под стать времени – и со всеми удобствами: и для сотрудников (их здесь 280), и для пациентов.
Современнее, да и в 2,5 раза больше. Двухэтажное здание построили за счет бюджетных средств. На все про все – свыше 6,5 млн рублей. Здесь и условия для оказания первичной помощи (если пациент сам обратился), все необходимое для стерилизации инструментов и не без информационных технологий: в режиме реального времени диспетчеры могут отслеживать путь бригады и координировать их работу. Есть с чем сравнить не только персоналу, но и министру здравоохранения. Владимир Караник вспомнил, как и сам когда-то начинал на станции скорой помощи. О таких условиях работы тогда можно было разве что мечтать. Сегодня в зоне обслуживания новой станции – более 200 тыс. человек.
Своя крыша появилась и у железных сотрудников с мигалкой. Для авто – отдельный гараж на 20 машиномест. В августе закупят еще два автомобиля скорой помощи. Один из них – реанимобиль. Ездить приходится много и часто – только за шесть месяцев этого года на счету у бригад скорой почти 29 тыс. выездов.
Теперь – по две полосы в обе стороны. Грузоподъемность выше, конструкции и опоры – надежнее. Модернизацию путепровода начали в феврале прошлого года (работы шли поэтапно, не останавливая движение транспорта полностью). Закончили – раньше срока. Ничего разрушать не пришлось – благодаря технологиям несущие конструкции и 42-метровые балки усилили, опорные части – укрепили.
Длина – по-прежнему 290 м. А вот тротуарная зона стала шире. Появился и раздельный барьер. На работы ушло 7,5 млн рублей. Средства из республиканского дорожного фонда. И все это в «городскую копилку достижений» – не чтобы смотреть со стороны, а чтобы пользоваться. Ежедневно и с комфортом. Ведь второй по численности населения город в Брестской области этого достоин. Барановичи задышали свободнее, и жители вздохнули с облегчением.
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Несколько важных объектов открылись в Барановичах: отреставрированный мост и новая станция скорой помощи
Сегодня в Барановичах открылись сразу несколько важных объектов. Отреставрированный мост, который связывает две части города. А еще новая станция скорой...
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