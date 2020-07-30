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«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе

30.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. 29 июля атлеты разыграли очередные комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В пневматической винтовке у мужчин и у женщин, а также в микс-разряде пневматического пистолета.

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня

«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе

Лидеры команды вновь подтвердили звание лучших: у женщин победу отпраздновала Александра Дмитриева, у мужчин – Илья Чергейко. Кстати, для спортсмена это уже второе золото турнира.

«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе

Егор Олейник, главный судья соревнований:
Здесь участвуют сильнейшие спортсмены. В принципе, эти соревнования у нас направлены на комплектование национальной команды, то есть из сильнейших выбрать самых сильнейших спортсменов.

«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе

Владимир Чернов, серебряный призер чемпионата Беларуси:
– Частично доволен и частично получилось. Был бы максимально доволен, если был бы на первом месте.

Конечно, перед собой ставятся какие-то определенные задачи. На данный момент – чтобы квалификационный результат был высоким, а в финале – это контроль эмоций.

– Получилось?

– Частично.

«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе

Соревнования продолжатся 30 июля. В расписании два финала: в женских малокалиберной винтовке и пистолете. Всего же за пять дней чемпионата более 150 участников разыграют 12 комплектов наград.

Люди в материале: Егор Олейник, Владимир Чернов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. 29 июля атлеты разыграли очередные комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
 
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