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«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. 29 июля атлеты разыграли очередные комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В пневматической винтовке у мужчин и у женщин, а также в микс-разряде пневматического пистолета.
В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня
Лидеры команды вновь подтвердили звание лучших: у женщин победу отпраздновала Александра Дмитриева, у мужчин – Илья Чергейко. Кстати, для спортсмена это уже второе золото турнира.
Егор Олейник, главный судья соревнований:
Владимир Чернов, серебряный призер чемпионата Беларуси:
Конечно, перед собой ставятся какие-то определенные задачи. На данный момент – чтобы квалификационный результат был высоким, а в финале – это контроль эмоций.
– Получилось?
– Частично.
Соревнования продолжатся 30 июля. В расписании два финала: в женских малокалиберной винтовке и пистолете. Всего же за пять дней чемпионата более 150 участников разыграют 12 комплектов наград.
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«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе
Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. 29 июля атлеты разыграли очередные комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
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