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Почему троеборье часто сравнивают с биатлоном? Показываем, какие испытания проходят на Кубке Беларуси в Ратомке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ратомке стартовал Кубок Беларуси памяти Льва Доватора. Сильнейшего на этом турнире выявляют представители троеборья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревноваться в Ратомку приехали спортивные пары из трех областей: Минской, Гомельской и Могилевской. Состав на турнир подобрался сильный, ведь на кону не только медали, но и возможность отобраться на международные старты.
По традиции в первый день троеборья проходит манежная езда. Это очень техничный вид, все тонкости и нюансы которого могут отметить лишь самые преданные поклонники спорта и, конечно, судьи.
А вот дальше в программе – более зрелищные и динамичные виды: кросс и конкур.
Виктор Малашко, генеральный директор РЦОП конного спорта и коневодства:
У нас три вида: манежная езда – это выездка лошади, это прыжки, кросс, по пересеченной местности, когда лошадь преодолевает препятствия – из воды в воду, косогоры, по пересеченной местности, преодоление препятствий. Для того чтобы выиграть, лошадь должна быть талантливой во всех трех видах.
Елена Манулик, участница соревнований:
31 июля пройдут полевые испытания (или кросс), а 1 августа – конкур.
Кстати, в рамках Кубка страны памяти Льва Доватора проходят еще два первенства: среди юниоров (это ребята не старше 1999 года рождения) и юношей (2002 год и моложе). Для юных спортсменов этот турнир – шанс показать себя и пробиться в сборную.
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Почему троеборье часто сравнивают с биатлоном? Показываем, какие испытания проходят на Кубке Беларуси в Ратомке
Новости Беларуси. В Ратомке стартовал Кубок Беларуси памяти Льва Доватора. Сильнейшего на этом турнире выявляют представители троеборья, сообщили в программе...
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