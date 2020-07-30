ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Юрий Дудь взял интервью у белорусского стендап-комика Вани Усовича

30.07.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Юрий Дудь взял интервью у комика родом из Беларуси Вани Усовича. Выпуск, который длится 1 час 16 минут, появился 29 июля на YouTube-канале «вДудь». Комик рассказал о своем ананкастном расстройстве личности, продуктивности, заработках, покупке квартиры в Москве и ситуации в Беларуси.


В интервью Ваня рассказал, что год назад у него диагностировали ананкастное расстройство личности: он очень любит все структурировать и составлять списки. Например, до определенного времени он записывал, когда и кому дал интервью. И даже помечал, кому отказал. Он также отметил, что считал количество девушек, с которыми у него были интимные отношения.

Ваня поделился, что сейчас строит квартиру в московском жилом комплексе «Парк-Сити», это между «Москва-Сити» и парком «Красная Пресня». Евродвушка в 60 «квадратов» обошлась ему примерно в 305 тысяч долларов. На жилье комик накопил за последние пять лет. При этом признался, что сейчас концерты он устраивает не за фиксированный гонорар, а за процент от продаж.

Одной из ключевых тем интервью стала ситуация в Беларуси. Ранее белорус дал интервью Илье Варламову. Тогда в разговоре он сказал, что единственный шанс на изменения в политической жизни страны — если белорусы выйдут на улицу. При этом предположил, что и сам может оказаться в эпицентре событий. «Странно так [говорить] и по итогу не поехать. Надо ехать». В интервью Дудю он призвал голосовать за Светлану Тихановскую.

Отметим, что это не первый белорус, у которого брал интервью Юрий Дудь. Он беседовал с Олегом Савченко (ЛСП), а также с белорусскими айтишниками Евгением Невгенем и Микитай Микадо в выпуске о Кремниевой долине. Сам Юрий Дудь в 2019 году признался, что из белорусских знаменитостей хочет пообщаться с Сергеем Михалком и Александром Лукашенко.

Читайте также

Минске, Мяделе и деньгах">
«Снесло крышу от первых двух тысяч долларов». Ваня Усович из Stand Up — о Минске, Мяделе и деньгах
10 каверзных вопросов для тех, кто смотрит канал «вДудь». Осилите?

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить сертификаты на заезды в картинг-клубе

App Store Google Play

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Дудь взял интервью у комика родом из Беларуси Вани Усовича. Выпуск, который длится 1 час 16 минут, появился 29 июля на YouTube-канале «вДудь». Комик рассказал о своем...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Госконтроль должен носить упреждающий характер». О чём говорили Александр Лукашенко и Иван Тертель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика