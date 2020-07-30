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Юрий Дудь взял интервью у белорусского стендап-комика Вани Усовича
Источник материала: Tut.by
Юрий Дудь взял интервью у комика родом из Беларуси Вани Усовича. Выпуск, который длится 1 час 16 минут, появился 29 июля на YouTube-канале «вДудь». Комик рассказал о своем ананкастном расстройстве личности, продуктивности, заработках, покупке квартиры в Москве и ситуации в Беларуси.
В интервью Ваня рассказал, что год назад у него диагностировали ананкастное расстройство личности: он очень любит все структурировать и составлять списки. Например, до определенного времени он записывал, когда и кому дал интервью. И даже помечал, кому отказал. Он также отметил, что считал количество девушек, с которыми у него были интимные отношения.
Ваня поделился, что сейчас строит квартиру в московском жилом комплексе «Парк-Сити», это между «Москва-Сити» и парком «Красная Пресня». Евродвушка в 60 «квадратов» обошлась ему примерно в 305 тысяч долларов. На жилье комик накопил за последние пять лет. При этом признался, что сейчас концерты он устраивает не за фиксированный гонорар, а за процент от продаж.
Одной из ключевых тем интервью стала ситуация в Беларуси. Ранее белорус дал интервью Илье Варламову. Тогда в разговоре он сказал, что единственный шанс на изменения в политической жизни страны — если белорусы выйдут на улицу. При этом предположил, что и сам может оказаться в эпицентре событий. «Странно так [говорить] и по итогу не поехать. Надо ехать». В интервью Дудю он призвал голосовать за Светлану Тихановскую.
Отметим, что это не первый белорус, у которого брал интервью Юрий Дудь. Он беседовал с Олегом Савченко (ЛСП), а также с белорусскими айтишниками Евгением Невгенем и Микитай Микадо в
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Юрий Дудь взял интервью у комика родом из Беларуси Вани Усовича. Выпуск, который длится 1 час 16 минут, появился 29 июля на YouTube-канале «вДудь». Комик рассказал о своем...
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