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Главный тренер «Динамо-Молодечно» о победе над «Брестом»: игрой доволен, опять же, есть над чем работать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хоккейная предсезонка в самом разгаре. Ряд товарищеских встреч был сыгран командами экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На столичном льду хоккеисты из молодечненского «Динамо» играли против «Бреста». «Зубры», будучи в большинстве, забросили первыми, однако во втором периоде вели уже подопечные Константина Кольцова. В финальной трети, несмотря на размен шайбами, последнее слово осталось за хоккеистами из Молодечно. Итоговый счет – 4:2, победа «Динамо».
Андрей Ковалев, главный тренер ХК «Брест»:
Константин Кольцов, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:
В расписании игрового дня значились еще три матча. Отметим упорное соперничество «Авиатора» и сборной U18, которое завершилось лишь в овертайме.
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Главный тренер «Динамо-Молодечно» о победе над «Брестом»: игрой доволен, опять же, есть над чем работать
Новости Беларуси. Хоккейная предсезонка в самом разгаре. Ряд товарищеских встреч был сыгран командами экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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