Как история про боевиков угрожает в конец разругать Лукашенко и Путина. Самое важное о выборах

Источник материала: KYKY

Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Итак, главное и всеми обсуждаемое происшествие – задержание 33 боевиков под Минском

О нем первыми раструбили все государственные СМИ и телеканалы. Арестованные – якобы граждане РФ из «иностранной частной военной компании Вагнера». Для справки: ЧВК «Вагнер» – военная компания, ее связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. А он, как считается, вхож в близкое окружение президента России Владимира Путина. Пригожин даже имеет прозвище «повар Путина»: он занимался организацией питания высших должностных лиц России. Если верить украинским спецслужбам, наемники ЧВК Вагнера участвовали в боевых действиях в Украине, Сирии, Судане и так далее.

Всего, по данным госСМИ, в Беларусь прибыли 200 боевиков для, если простыми словами, срыва выборов. Далее публике рассказали о группе россиян: они сначала заселились в одну из гостиниц Минска, а затем переехали в санаторий Минского района. Утверждается, что бойцов, которых в итоге задержали, выдала их милитари-одежда и «нехарактерный» для россиян отказ от алкоголя и посещения увеселительных заведений.

В российской Госдуме поспешили сообщить , что не особо-то верят в присутствие на территории Беларуси русских боевиков, и связывают появление подобных новостей со страхом Александра Лукашенко перед ощутимой конкуренцией на выборах. А вот сам президент убежден, что бойцы из России – вполне реальные. По поводу их поимки президент собрал срочное совещание Совбеза. Он назвал арест россиян «чрезвычайным происшествием». «Я смотрю на реакцию россиян, – заявил Лукашенко. – Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения».

После срочного собрания госсекретарь Совбеза Андрей Равков перечислил меры, которые примут в стране:

Усилится оперативное прикрытие госграницы, в том числе с Россией, в рамках отслеживания лиц, которые ее пересекают.

Усилятся меры безопасности во время массовых мероприятий в период выборов.

МИД Беларуси пригласит послов России и Украины.

В некоторых Telegram-каналах высказывается версия о том, что те самые «кровавые» бойцы ЧВК Вагнера использовали Беларусь в качестве транзитной точки на своем маршруте и что этот маршрут предварительно согласовали с беларускими спецслужбами. Но теперь союзник, мол, воткнул нож в спину. А вот пост политического обозревателя Артема Шрайбмана – о том, как известие о пойманных наемниках в теории может стать «самым серьезным ударом по отношениям Минска и Москвы за последние годы».

Оставим боевиков. Что ещё значимого в Беларуси случилось кроме них

Центризбирком внезапно вызвал всех зарегистрированных кандидатов на срочную встречу с главой комиссии Лидией Ермошиной. Встреча намечена на 8:55 утра 30 июля. Сергей Черечень рассказал, что в ЦИК не объяснили, чему посвятят беседу с Ермошиной. «Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать», – добавил он. В ЦИК тоже не смогли назвать повестку встречи.

В Минске задержан известный российский политтехнолог с беларускими корнями Виталий Шкляров. Он работал, в частности, в штабе Ксении Собчак, когда та пыталась стать президентом России; был советником избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель. Шкляров резко критиковал Лукашенко. Здесь, в Минске, политтехнолога обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского.

Более тысячи выпускников Лицея БГУ (это без преувеличений одно из самых престижных средних учебных заведений Беларуси) подготовили открытое обращение за честные выборы. Они призывают власти соблюдать законы страны, членов избиркомов – честно считать голоса, правоохранителей – защищать, а не задерживать мирных граждан, а судей – выносить справедливые приговоры. Любопытное замечание: в этом году в Лицей поступил младший сын президента – Николай. Также здесь учатся две внучки Александра Лукашенко.

По беларуским госканалам крутят ролик, где предупреждают, что законом не предусмотрено фотографирование бюллетеня. Ловкая формулировка, не так ли? Она вызвала у некоторых зрителей недоумение: так можно снимать или нет? Ситуацию прокомментировала глава Лидия Ермошина. По ее словам, в законе действительно нет слов о фотографировании заполненного бюллетеня, но и наказания для тех, кто сделает такой снимок и разметит его в соцсетях после окончания голосования (то есть после 20:00 9 августа, но никак не раньше), тоже нет.