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Александр Павловец зимой сменит брестское "Динамо" на "Ахмат"
Источник материала: Партизан
Защитник брестского "Динамо" Александр Павловец продолжит карьеру в "Ахмате".
Как стало известно
Александр Павловец перешел в "Динамо" в январе 2019 года из жодинского "Торпедо"-БелАЗа. На его счету 21 матч в сезоне-2020, 1 гол и 1 результативная передача.
Потенциальный новичок "Ахмата" шесть раз надевал футболку сборной Беларуси.
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Защитник брестского "Динамо" Александр Павловец продолжит карьеру в "Ахмате".
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