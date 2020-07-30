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Кинотеатры Минска 30 июля открываются после пандемии

30.07.2020 08:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кинотеатры Минска 30 июля открываются после пандемииМинска 30 июля открываются после пандемии" class="one-news__figure-img">

Приятная новость для киноманов: столичные кинотеатры сегодня вернутся с вынужденных каникул!  На эту дату намечена премьера нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Работу во время пандемии не прекращал только кинотеатр «Беларусь». Ввиду роста посещаемости было решено открыть для публики все залы сети «КиноМинска». В эту структуру входят 13 кинотеатров, 12 из которых временно не работали с середины апреля. 

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Приятная новость для киноманов: столичные кинотеатры сегодня вернутся с вынужденных каникул!  На эту дату намечена премьера нового фильма Кристофера Нолана...
 
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