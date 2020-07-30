Кинотеатры Минска 30 июля открываются после пандемии

Источник материала: ОНТ

Минска 30 июля открываются после пандемии" class="one-news__figure-img">

Приятная новость для киноманов: столичные кинотеатры сегодня вернутся с вынужденных каникул! На эту дату намечена премьера нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Работу во время пандемии не прекращал только кинотеатр «Беларусь». Ввиду роста посещаемости было решено открыть для публики все залы сети «КиноМинска». В эту структуру входят 13 кинотеатров, 12 из которых временно не работали с середины апреля.

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