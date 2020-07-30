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На модернизацию предприятия в Новополоцке требуется $500 млн

30.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На модернизацию новополоцкого предприятия "Полимир" планируется инвестировать $500 млн. Эта цифра прозвучала на заседании Витебского облисполкома, сообщает vitvesti.by.



По словам председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрия Демидова, поскольку в мире сокращается использование светлых нефтепродуктов в качестве топлива, ставку могут сделать на химическое производство. Поэтому модернизация "Полимира" стала очень актуальной. В частности, речь идет об совершенствовании производства этиленпропилена. Демидов говорит, что есть потенциальные инвесторы. Готовится технико-экономическое обоснование проекта.

"Полимир" входит в состав предприятия "Нафтан".
 
 
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На модернизацию новополоцкого предприятия "Полимир" планируется инвестировать $500 млн. Эта цифра прозвучала на заседании Витебского облисполкома, сообщает vitvesti.by.
 
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