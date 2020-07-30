На модернизацию предприятия в Новополоцке требуется $500 млн









По словам председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрия Демидова, поскольку в мире сокращается использование светлых нефтепродуктов в качестве топлива, ставку могут сделать на химическое производство. Поэтому модернизация "Полимира" стала очень актуальной. В частности, речь идет об совершенствовании производства этиленпропилена. Демидов говорит, что есть потенциальные инвесторы. Готовится технико-экономическое обоснование проекта.





"Полимир" входит в состав предприятия "Нафтан".