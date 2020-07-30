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Базовый спорткар Mercedes-AMG GT получил более мощный двигатель

30.07.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не так давно подразделение AMG выдало «хардкорную» версию суперкара GT, которая обозначается приставкой Black Series, а теперь доработало начальную модификацию «двухдверки», доступную в кузове купе и родстер.


Отдача 4-литрового битурбо-V8 у «обычного» AMG GT увеличена до 530 л. с. — это на 54 л. с. больше, чем у прежней версии. В свою очередь, это означает исключение из гаммы версии AMG GT S, у которой мотор развивал 522 л. с. Остальные модификации — AMG GT C (557 л. с.), GT R (585 л. с.) и GT R Pro, тираж которой ограничен 750 экземплярами, — остались без изменений.


В «базе» у AMG GT имеется адаптивная подвеска AMG Ride Control, дифференциал с электронно-управляемой блокировкой, более мощные тормозные механизмы и облегченный литиево-ионный аккумулятор вместо прежнего свинцово-кислотного.


За доплату — полноуправляемое шасси и дизайнерское исполнение Night Edition с темным хромом на решетке радиатора, черными колесными дисками и тормозными суппортами, особым декором в салоне и углепластиковой крышей для купе (у родстера — окрашенный в черный цвет мягкий верх).


Обновленный AMG GT уже доступен к заказу в Европе, первые покупатели получат машины в ноябре. В Германии цены стартуют от 119 тысяч евро.

 
 
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Не так давно подразделение AMG выдало «хардкорную» версию суперкара GT, которая обозначается приставкой Black Series, а теперь доработало начальную модификацию...
 
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