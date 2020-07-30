







Белые ленты и браслеты призывают надевать в знак солидарности в день выборов кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и члены ее команды, куда вошли представители штабов отстраненных от выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.





Слепил браслет из того, что было... Кто в теме, тот поймет, — написал Михайлов.



