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Фотофакт: Сергей Михайлов сделал себе белый браслет. "Кто в теме, тот поймет"
Источник материала: Партизан
Белорусский вратарь Сергей Михайлов, в данный момент работающий тренером в структуре "Вислы" из Кракова, рассказал в Фейсбуке, что изготовил белый браслет.
Белые ленты и браслеты призывают надевать в знак солидарности в день выборов кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и члены ее команды, куда вошли представители штабов отстраненных от выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Слепил браслет из того, что было... Кто в теме, тот поймет, — написал Михайлов.
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Белорусский вратарь Сергей Михайлов, в данный момент работающий тренером в структуре "Вислы" из Кракова, рассказал в Фейсбуке, что изготовил белый браслет.
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