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Ученые нашли способ избавиться от облысения за две недели

30.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые из Университета штата Северная Каролина (США) обнаружили микроРНК, которые способствуют регенерации волосяных фолликулов, передает Корреспондент.net.



"Предыдущие исследования показали, что волосяные фолликулы не исчезают в местах облысения и потери волос, а просто сжимаются. Мы предположили, что если активировать клетки дермальных сосочков, которые регулируют цикл роста фолликулов, то можно справиться с проблемой", - объяснил автор исследования Ке Чен.

Чтобы понять, возможно ли вернуть жизнь волосяным фолликулам, ученые провели эксперимент на мышах.

Так, они обработали участки тела грызунов 2Dи 3D-культивированными клетками дермальных сосочков и сравнили результаты с препаратом миноксидил, который используется для профилактики облысения.

Наблюдения показали, обработанные 3D-культивированными клетками грызуны восстановили 90% волосяного покрова за 15 дней.

"3D-клетки в кератиновом каркасе показали наилучшие результаты, по сравнению с другими вариантами, поскольку опыт имитировал микросреду волос, а каркас удерживал их в нужном месте", - рассказал Ке Чен.

Ученые выяснили, что главную роль в регенерации волос играла молекула miR-218-5p, а ее увеличение способствовало росту волосяного фолликула.
 
 
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Ученые из Университета штата Северная Каролина (США) обнаружили микроРНК, которые способствуют регенерации волосяных фолликулов, передает Корреспондент.net.
 
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