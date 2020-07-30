В Беларуси планируют ввести изменения по больничным и страховому стажу. Есть нюансы

blizko.by Так, предлагается предоставлять работникам, у которых признаки респираторных заболеваний, три свободных от работы дня и оплачивать их за счет нанимателя без оформления больничных, пишет

В ближайшее время предложения намерены направить на рассмотрение в правительство. В Федерации профсоюзов рассказали TUT.BY, какие предложения подготовили по поддержке предприятий и работников.

Пакет предложений затрагивает интересы туристической, транспортной, строительной отраслей.





Профсоюзы предлагают поддержать предприятия в сфере туризма, санаторно-курортного лечения, гостиничного бизнеса, оказания услуг по общественному питанию как наиболее пострадавших из-за сложившейся в мире эпидемиологической ситуации. В числе предложений ФПБ — уравнивание тарифов на энергоносители между предприятиями государственной и частной формы собственности на постоянной основе, возможность освобождения таких предприятий от уплаты налогов на землю, недвижимость, снижения ставки НДС.

Федерация профсоюзов также предложила ряд мер по поддержке транспортной отрасли, которая из-за уменьшения пассажиропотока понесла существенные убытки. Профсоюзы инициируют выделение дополнительных субсидий транспорту общего пользования, обеспечивающему перевозку пассажиров в регулярном городском и пригородном сообщении. Также выработаны предложения по стабилизации работы строительной отрасли.

Для поддержки трудящихся ФПБ предложило предоставлять работникам, у которых есть признаки респираторных заболеваний, три свободных от работы дня и оплачивать их за счет нанимателя без оформления больничных. При этом установить предельное число оплачиваемых дней по такой причине в календарном году.

Также предлагается предусмотреть оплату больничных за дни нахождения работника в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы. А также засчитывать в страховой стаж период нахождения работника в вынужденном социальном отпуске.

— В целом предложения ФПБ по поддержке предприятий в период восстановления экономики затрагивают широкий круг вопросов. Это и предложения по совершенствованию системы охраны труда, вопросы материальной ответственности работников, мер по минимизации распространения вирусных инфекций и многое другое, — рассказали в Федерации профсоюзов.

В ближайшее время предложения намерены направить на рассмотрение в правительство. Совмин может не поддержать инициативу, сделать это частично или утвердить предлагаемые изменения в полном объеме и направить на дальнейшее согласование.







