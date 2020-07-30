МВД Беларуси: несанкционированные акции организовали из-за рубежа

Источник материала: Ежедневник

Акции в Минске и других белорусских городах были спровоцированы из-за границы при помощи социальных сетей и мессенджеров.

Как отметил замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, в последние два месяца несанкционированные протестные мероприятия на территории республики организовывались через социальные сети и мессенджеры из-за рубежа.

"Несанкционированные политические акции, прошедшие в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством соцсетей и мессенджеров. После этого эти действия были подхвачены, и мы были вынуждены на это реагировать", - пояснил он.