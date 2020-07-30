Три человека погибли в результате перестрелки в Сент-Луисе

Источник материала: ОНТ

Три человека погибли, один получил ранения в результате перестрелки в городе Сент-Луис, штат Миссури. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции.

Сообщения о стрельбе поступили правоохранителям около 14 часов по местному времени. Представители полиции сообщили, что в результате стрельбы три человека погибли на месте, еще один получил огнестрельное ранение в ногу.

Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы. Предположительно, перестрелка стала результатом ссоры между двумя группировками. Полицейскими также было изъято огнестрельное оружие с места происшествия.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram