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Три человека погибли в результате перестрелки в Сент-Луисе

30.07.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три человека погибли в результате перестрелки в Сент-Луисе

Три человека погибли, один получил ранения в результате перестрелки в городе Сент-Луис, штат Миссури. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции.

Сообщения о стрельбе поступили правоохранителям около 14 часов по местному времени. Представители полиции сообщили, что в результате стрельбы три человека погибли на месте, еще один получил огнестрельное ранение в ногу.

Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы. Предположительно, перестрелка стала результатом ссоры между двумя группировками. Полицейскими также было изъято огнестрельное оружие с места происшествия. 

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Три человека погибли, один получил ранения в результате перестрелки в городе Сент-Луис, штат Миссури. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции....
 
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