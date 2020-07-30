ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси задержан политехнолог Виталий Шкляров

30.07.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Как сообщил телеканал ОНТ в вечернем выпуске новостей, в стране задержан политехнолог Виталий Шкляров.

В новостном сюжете говорится, что Шкляров "мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".

По данным СМИ, Виталий Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал — "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак".

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил телеканал ОНТ в вечернем выпуске новостей, в стране задержан политехнолог Виталий Шкляров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Человечество не скоро выработает коллективный иммунитет против COVID-19 — ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика