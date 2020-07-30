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В Беларуси задержан политехнолог Виталий Шкляров
30.07.2020 10:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Как сообщил телеканал ОНТ в вечернем выпуске новостей, в стране задержан политехнолог Виталий Шкляров.
В новостном сюжете говорится, что Шкляров "мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".
По данным СМИ, Виталий Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал — "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак".
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Как сообщил телеканал ОНТ в вечернем выпуске новостей, в стране задержан политехнолог Виталий Шкляров.
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