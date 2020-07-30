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Еще одна странность: задержанные по «делу Вагнера» жили в гостинице немецкого центра IBB

30.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчины, задержанные в санатории под Минском по «делу Вагнера», жили примерно пару дней в столичной гостинице IBB (район метро «Петровщина»), сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».



Напомним, что IBB - это международный образовательный центр, созданный в Минске совместно с немецкой стороной. 

Все задержанные имеют российские паспорта. Частичные сканы документов показали в эфире. В некоторых указано, что люди родились в Украинской ССР. Ранее госсекретарь Совбеза Андрей Равков сообщил, что они были замечены в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

Возраст мужчин — от 24 до 49 лет.

В репортаже показали мужчину в форме и маске, представителя силовых структур Беларуси. Он сообщил, что некоторые задержанные в прошлом «апеллировали к службе в различных силовых ведомствах России». По его словам, этим они хотели обосновать, что их не надо привлекать к административной или уголовной ответственности. 
 
Теги: Минск
 
 
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Мужчины, задержанные в санатории под Минском по «делу Вагнера», жили примерно пару дней в столичной гостинице IBB (район метро «Петровщина»), сообщили в эфире...
 
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