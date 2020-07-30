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МИД зовет послов России и Украины из-за задержания боевиков ЧВК «Вагнера». Причем тут Украина?

30.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов России и Украины в связи с задержанием в стране 32 граждан России.

Об этом в эфире телеканал СТВ сообщил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

29 июля госСМИ сообщили о задержании 33-х боевиков иностранной частной военной компании. Это граждане России, уроженцы украинского Донбасса и один гражданин Беларуси.

Между тем бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин предложил в Twitter выдать задержанных российских боевиков Украине, пишет telegraf.by


Экс-глава украинского МИД предложил проверить, не воевали ли упомянутые лица на Донбассе против Украины.

«И если да, то требовал бы их немедленной выдачи в Украину», — пишет Климкин.

По его словам, боевиков можно было бы судить или обменять в России на украинцев-политзаключенных.
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов России и Украины в связи с задержанием в стране 32 граждан России.
 
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