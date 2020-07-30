Праздник «Зажинки» прошел в агрогородке Остромичи.

Источник материала: Кобринский вестник





17 июля в аг. Остромичи под открытым небом прошел праздник «Зажинки». Такой праздник проходит в Остромичах уже не первый год. Он приурочен к началу уборочной кампании.

В мероприятии участвовали руководство и труженики ОАО «Остромичи», народный фольклорный коллектив Остромичского центра культуры и досуга и православный священник Георгий Орабей . Народный певческий коллектив создал атмосферу давнего славянского праздника и передал в песнях и теплых словах уважительное отношение к человеку труда и хлебу как основе жизни. По древней традиции сноп из первых колосьев и каравай вручили директору ОАО «Остромичи» Василию Трошко. Но главными героями жатвы стали комбайнеры, которым также поднесли хлеб и перед выходом в поле обвязали их особыми поясами, сплетенными из венков с колосьями.

Чтобы уборочная кампания прошла благополучно, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы аг. Буховичи священник Георгий Орабей совершил специальный чин перед началом всякого доброго дела, освятив уборочную сельскохозяйственную технику и всех присутствующих на празднике. «Такого рода мероприятия, – сказал отец Георгий, – должны послужить хорошим напоминанием всем нам, особенно молодому поколению, о том, какой непростой труд на земле и как бережно нужно относиться к хлебу и хлеборобам».

Ксения ОРАБЕЙ.

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