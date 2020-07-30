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Праздник «Зажинки» прошел в агрогородке Остромичи.

30.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Праздник «Зажинки» прошел в агрогородке Остромичи.

17 июля в аг. Остромичи под открытым небом прошел праздник «Зажинки». Такой праздник проходит в  Остромичах уже не первый год.  Он приурочен к началу уборочной кампании. 

В мероприятии участвовали руководство и труженики ОАО «Остромичи», народный фольклорный коллектив   Остромичского центра культуры и досуга  и православный священник Георгий Орабей . Народный певческий коллектив создал атмосферу давнего славянского праздника и передал в песнях и теплых словах уважительное отношение к человеку труда и хлебу как основе жизни. По древней традиции сноп из первых колосьев и каравай вручили директору ОАО «Остромичи» Василию Трошко. Но главными героями жатвы стали комбайнеры, которым также поднесли хлеб и перед выходом в поле обвязали их особыми поясами, сплетенными из венков с колосьями.

Чтобы уборочная кампания прошла благополучно, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы аг. Буховичи священник Георгий Орабей совершил специальный чин перед началом всякого доброго дела, освятив уборочную сельскохозяйственную технику и всех присутствующих на празднике. «Такого рода мероприятия, – сказал отец Георгий, – должны послужить хорошим напоминанием всем нам, особенно молодому поколению, о том, какой непростой труд на земле и как бережно нужно относиться к хлебу и хлеборобам».

Ксения ОРАБЕЙ.

Фото из открытых источников носит иллюстративный характер 

 
 
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Праздник «Зажинки» прошел в агрогородке Остромичи.
 
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