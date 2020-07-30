Первые признаки развития онкологии назвал врач

Источник материала: ОНТ

В интервью « Аргументам и фактам » врач-терапевт, заслуженный деятель науки Аркадий Верткин назвал первые признаки развития онкологических заболеваний, пишет «РИА Новости».

Основные симптомы, при появлении которых необходимо идти к врачу, – изменение ритма дефекации и мочеиспускания, необычные кровотечения или кровянистые выделения и незаживающие язвы.

Среди рекомендаций врача были также обратить внимание на опухоли и уплотнения на теле, а еще изменение внешнего вида бородавок или родинок.

Другие признаки – непроходящий кашель, нарушение пищеварения, осиплость голоса и затруднение глотания.

Однако врач напомнил, что пациент, у которого обнаружили рак на ранней стадии, имеет намного больше шансов на выживание, поэтому не стоит пренебрегать самодиагностикой и бояться посещения врачей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram