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Первые признаки развития онкологии назвал врач

30.07.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первые признаки развития онкологии назвал врач

В интервью «Аргументам и фактам» врач-терапевт, заслуженный деятель науки Аркадий Верткин назвал первые признаки развития онкологических заболеваний, пишет «РИА Новости».

Основные симптомы, при появлении которых необходимо идти к врачу, – изменение ритма дефекации и мочеиспускания, необычные кровотечения или кровянистые выделения и незаживающие язвы.

Среди рекомендаций врача были также обратить внимание на опухоли и уплотнения на теле, а еще изменение внешнего вида бородавок или родинок.

Другие признаки – непроходящий кашель, нарушение пищеварения, осиплость голоса и затруднение глотания.

Однако врач напомнил, что пациент, у которого обнаружили рак на ранней стадии, имеет намного больше шансов на выживание, поэтому не стоит пренебрегать самодиагностикой и бояться посещения врачей.

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В интервью «Аргументам и фактам» врач-терапевт, заслуженный деятель науки Аркадий Верткин назвал первые признаки развития онкологических заболеваний, пишет «РИА...
 
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