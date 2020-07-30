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Первые признаки развития онкологии назвал врач
Источник материала: ОНТ
В интервью «
Основные симптомы, при появлении которых необходимо идти к врачу, – изменение ритма дефекации и мочеиспускания, необычные кровотечения или кровянистые выделения и незаживающие язвы.
Среди рекомендаций врача были также обратить внимание на опухоли и уплотнения на теле, а еще изменение внешнего вида бородавок или родинок.
Другие признаки – непроходящий кашель, нарушение пищеварения, осиплость голоса и затруднение глотания.
Однако врач напомнил, что пациент, у которого обнаружили рак на ранней стадии, имеет намного больше шансов на выживание, поэтому не стоит пренебрегать самодиагностикой и бояться посещения врачей.
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