Под Слуцком пробило отбойником «Яндекс.Такси», за которым гналась ГАИ. Погиб человек

Источник материала: Tut.by

Смертельное ДТП с участием автомобиля Renault «Яндекс.Таски» произошло сегодня около четырех утра на трассе Р23 Минск-Микашевичи, в деревне Василинки в Слуцком районе, сообщает Slutsk-Gorod.by .

— Ехал ночью в Солигорск, часа в четыре на пересечении [Слуцкого и Солигорского] районов летел автомобиль как пуля, примерно 120 км/ч, за ним ГАИ. И умчались в сторону Слуцка. Я ехал обратно в 5 часов, поворачивал на Бокшицы, и уже был разбит автомобиль: перед сложен, зад тоже. Гаишники оцепили всю трассу, стояли машины МЧС — возможно тушили или резали авто. Скорой не было на тот момент, — описал ситуацию один из очевидцев.

По информации SlutskGorod, за рулем автомобиля Renault «Яндекс.Такси» находился угонщик. В Солигорске, пока водитель такси вышел на заправку, он угнал автомобиль и поехал в направлении Слуцка. За ним было организовано преследование.

Предположительно, на развороте в деревне Василинки, водитель Renault не справился с управлением, его машину буквально «прошило» отбойником. Автомобиль загорелся.

Прибывшие на место сотрудники Слуцкого РОЧС извлекли из автомобиля тело погибшего.

По предварительной информации, второй участник ДТП — автомобиль солигорской ГАИ, который осуществлял преследование.

Официальной информации по данному факту пока нет.

Будет дополнено.