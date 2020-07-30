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Под Слуцком пробило отбойником «Яндекс.Такси», за которым гналась ГАИ. Погиб человек
Источник материала: Tut.by
Смертельное ДТП с участием автомобиля Renault «Яндекс.Таски» произошло сегодня около четырех утра на трассе Р23 Минск-Микашевичи, в деревне Василинки в Слуцком районе, сообщает
— Ехал ночью в Солигорск, часа в четыре на пересечении [Слуцкого и Солигорского] районов летел автомобиль как пуля, примерно 120 км/ч, за ним ГАИ. И умчались в сторону Слуцка. Я ехал обратно в 5 часов, поворачивал на Бокшицы, и уже был разбит автомобиль: перед сложен, зад тоже. Гаишники оцепили всю трассу, стояли машины МЧС — возможно тушили или резали авто. Скорой не было на тот момент, — описал ситуацию один из очевидцев.
По информации SlutskGorod, за рулем автомобиля Renault «Яндекс.Такси» находился угонщик. В Солигорске, пока водитель такси вышел на заправку, он угнал автомобиль и поехал в направлении Слуцка. За ним было организовано преследование.
Предположительно, на развороте в деревне Василинки, водитель Renault не справился с управлением, его машину буквально «прошило» отбойником. Автомобиль загорелся.
Прибывшие на место сотрудники Слуцкого РОЧС извлекли из автомобиля тело погибшего.
По предварительной информации, второй участник ДТП — автомобиль солигорской ГАИ, который осуществлял преследование.
Официальной информации по данному факту пока нет.
Будет дополнено.
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За рулем автомобиля Renault «Яндекс.Такси» находился угонщик. Когда водитель такси выходил на заправке в Солигорске, он угнал автомобиль и поехал в направлении...
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