Семь банков, где дадут кредит на новый автомобиль

Когда на новый автомобиль накоплений не хватает, выручит банковский кредит. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках выдаются кредиты на покупку авто, и какие условия устанавливают банки.
В обзоре рассматривались только кредиты на покупку нового автомобиля на общих условиях. Партнерские программы банков и автодилеров, а также кредиты, привязанные к определенному салону или марке авто, были исключены. Один из критериев — отсутствие дополнительных комиссий и обязательного страхования жизни кредитополучателя. От каждого банка было выбрано по одному предложению.
Семь банков, где сегодня выдают кредиты на новое авто, представлены в таблице.
Банк, кредит
Срок; ставка; изменение с мая; сумма кредита
Обеспечение; страхование; справка о доходах
Банк ВТБ,
Авто без залога
13−60 месяцев; 19,9% (+3 п. п) — первые 90 дней, далее — 23,9% (+2 п. п); от 2 500 до 25 000 BYN
неустойка; не требуется; до 10 000 BYN без справки о доходах
Белинвестбанк,
На приобретение нового автомобиля
7 лет; 13,51% (-0,58 п. п); до 70% стоимости авто
неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»; до 5 000 BYN без справки о доходах (включая ранее полученные в банке кредиты без справки о доходах)
Идея Банк,
«Мечтай» на покупку автомобиля
До 48 месяцев; 13,51%; до 10 000 BYN
неустойка; не требуется; без справки о доходах
Приорбанк,
Кредит на новый автомобиль
5 лет; 20,5% (-2,5 п. п); от 9 900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто
поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Технобанк,
Поехали!
4 года; 13,51% (-0,58 п. п); от 5 000 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто
неустойка и залог (при сумме от 15 000 BYN); обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Франсабанк,
Кредит на приобретение нового авто
до 7 лет; 13,51% (-0,58 п. п); до 80% стоимости авто
неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Цептер Банк,
Цептер Авто
60 месяцев; 13,51% (-0,58 п. п); до 40% стоимости авто
залог; без справки о доходах
Банк, кредит
Срок; ставка; изменение с мая; сумма кредита; обеспечение; страхование; справка о доходах
Банк ВТБ,
Авто без залога
13−60 месяцев; 19,9% (+3 п. п) — первые 90 дней, далее — 23,9% (+2 п. п); от 2 500 до 25 000 BYN;
неустойка; не требуется; до 10 000 BYN без справки о доходах
Белинвестбанк,
На приобретение нового автомобиля
7 лет; 13,51% (-0,58 п. п); до 70% стоимости авто;
неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»; до 5 000 BYN без справки о доходах (включая ранее полученные в банке кредиты без справки о доходах)
Идея Банк,
«Мечтай» на покупку автомобиля
До 48 месяцев; 13,51%; до 10 000 BYN;
неустойка; не требуется; без справки о доходах
Приорбанк,
Кредит на новый автомобиль
5 лет; 20,5% (-2,5 п. п); от 9 900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто;
поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Технобанк,
Поехали!
4 года; 13,51% (-0,58 п. п); от 5 000 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;
неустойка и залог (при сумме от 15 000 BYN); обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Франсабанк,
Кредит на приобретение нового авто
до 7 лет; 13,51% (-0,58 п. п); до 80% стоимости авто;
неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Цептер Банк,
Цептер Авто
60 месяцев; 13,51% (-0,58 п. п); до 40% стоимости авто;
залог; без справки о доходах
Что нужно знать об автокредитах
По сравнению с майским обзором условия кредитования на покупку нового авто практически не изменились. Пять банков снизили процентные ставки на 0,58−2,5 п. п, выросла ставка только в Банке ВТБ — на 2−3 п. п;
Самые дешевые кредиты выдаются под 13,51%, а максимальные ставки 20,5−23,9%;
Существенно изменились условия в Цептер Банке: максимальный срок кредитования снизился с 84 месяцев до 60 месяцев, а доля собственного участия теперь должна составлять не менее 60% вместо 10% пару месяцев назад;