Семь банков, где дадут кредит на новый автомобиль

Источник материала: Tut.by

Когда на новый автомобиль накоплений не хватает, выручит банковский кредит. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках выдаются кредиты на покупку авто, и какие условия устанавливают банки.



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В обзоре рассматривались только кредиты на покупку нового автомобиля на общих условиях. Партнерские программы банков и автодилеров, а также кредиты, привязанные к определенному салону или марке авто, были исключены. Один из критериев — отсутствие дополнительных комиссий и обязательного страхования жизни кредитополучателя. От каждого банка было выбрано по одному предложению.

Семь банков, где сегодня выдают кредиты на новое авто, представлены в таблице.

Банк, кредит Срок; ставка; изменение с мая; сумма кредита Обеспечение; страхование; справка о доходах Банк ВТБ,

Авто без залога 13−60 месяцев; 19,9% (+3 п. п) — первые 90 дней, далее — 23,9% (+2 п. п); от 2 500 до 25 000 BYN неустойка; не требуется; до 10 000 BYN без справки о доходах Белинвестбанк,

На приобретение нового автомобиля 7 лет; 13,51% (-0,58 п. п); до 70% стоимости авто неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»; до 5 000 BYN без справки о доходах (включая ранее полученные в банке кредиты без справки о доходах) Идея Банк,

«Мечтай» на покупку автомобиля До 48 месяцев; 13,51%; до 10 000 BYN неустойка; не требуется; без справки о доходах Приорбанк,

Кредит на новый автомобиль 5 лет; 20,5% (-2,5 п. п); от 9 900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Технобанк,

Поехали! 4 года; 13,51% (-0,58 п. п); от 5 000 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто неустойка и залог (при сумме от 15 000 BYN); обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Франсабанк,

Кредит на приобретение нового авто до 7 лет; 13,51% (-0,58 п. п); до 80% стоимости авто неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Цептер Банк,

Цептер Авто 60 месяцев; 13,51% (-0,58 п. п); до 40% стоимости авто залог; без справки о доходах

Банк, кредит Срок; ставка; изменение с мая; сумма кредита; обеспечение; страхование; справка о доходах Банк ВТБ,

Авто без залога 13−60 месяцев; 19,9% (+3 п. п) — первые 90 дней, далее — 23,9% (+2 п. п); от 2 500 до 25 000 BYN; неустойка; не требуется; до 10 000 BYN без справки о доходах Белинвестбанк,

На приобретение нового автомобиля 7 лет; 13,51% (-0,58 п. п); до 70% стоимости авто; неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»; до 5 000 BYN без справки о доходах (включая ранее полученные в банке кредиты без справки о доходах) Идея Банк,

«Мечтай» на покупку автомобиля До 48 месяцев; 13,51%; до 10 000 BYN; неустойка; не требуется; без справки о доходах Приорбанк,

Кредит на новый автомобиль 5 лет; 20,5% (-2,5 п. п); от 9 900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто; поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Технобанк,

Поехали! 4 года; 13,51% (-0,58 п. п); от 5 000 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто; неустойка и залог (при сумме от 15 000 BYN); обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Франсабанк,

Кредит на приобретение нового авто до 7 лет; 13,51% (-0,58 п. п); до 80% стоимости авто; неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Цептер Банк,

Цептер Авто 60 месяцев; 13,51% (-0,58 п. п); до 40% стоимости авто; залог; без справки о доходах

Что нужно знать об автокредитах

По сравнению с майским обзором условия кредитования на покупку нового авто практически не изменились. Пять банков снизили процентные ставки на 0,58−2,5 п. п, выросла ставка только в Банке ВТБ — на 2−3 п. п;

условия кредитования на покупку нового авто практически не изменились. Пять банков снизили процентные ставки на 0,58−2,5 п. п, выросла ставка только в — на 2−3 п. п; Самые дешевые кредиты выдаются под 13,51%, а максимальные ставки 20,5−23,9%;

Существенно изменились условия в Цептер Банке : максимальный срок кредитования снизился с 84 месяцев до 60 месяцев, а доля собственного участия теперь должна составлять не менее 60% вместо 10% пару месяцев назад;

: максимальный срок кредитования снизился с 84 месяцев до 60 месяцев, а доля собственного участия теперь должна составлять не менее 60% вместо 10% пару месяцев назад; Автокредиты выдаются на срок от 13 до месяцев до 7 лет. Самые «длинные» варианты в Белинвестбанке и Франсабанке ;

и ; Размер первоначального взноса в зависимости от банка составит от 20 до 60%. Собственные накопления не понадобятся при кредитовании в Идея Банке и Банке ВТБ ;

и ; Обеспечение кредита — залог с обязательным страхованием «Полное АВТОКАСКО» и реже поручительство. В Идея Банке и Банке ВТБ будет достаточно неуйстойки, а страхование автомобиля не потребуется;

и будет достаточно неуйстойки, а страхование автомобиля не потребуется; Кредит на покупку нового авто может быть выдан без справки о доходах в Цептер Банке , Идея Банке , а также в Белинвестбанке при сумме кредита не более 5 тысяч рублей и Банке ВТБ при сумме кредита не более 10 тысяч рублей.

Сколько придется заплатить по кредиту на 15 тысяч рублей

Предположим, что для покупки выбранного авто стоимостью порядка 15 тысяч долларов не хватает 6 тысяч долларов. В эквиваленте это около 15 тысяч рублей.

Рассчитаем платежи по кредиту с максимальным сроком и минимальной ставкой — в Белинвестбанке под 13,51% на срок до 7 лет.

Первый платеж по кредиту будет равен 347,5 рублям, а последний 185,6 рублям. За весь срок кредитования переплата по кредиту составит 7045 рублей.

Для получения кредита в банке на сумму 15 тысяч рублей доход должен быть не менее 1000 рублей. При условии отсутствия других кредитов, рассрочек и обязательных платежей.