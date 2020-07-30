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Дояр с 35-летним стажем из Клейников: "Я узнаю каждую корову"

30.07.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

За смену через руки Николая Горбачева проходит 650 коров. Чтобы подоить своих буренок, мужчина встает в четыре утра. Но переезжать в город даже на пенсии Николай Васильевич не собирается.

Дояр с 35-летним стажем из Клейников: "Я узнаю каждую корову"

С буренками Николай Горбачев из деревни Клейники под Брестом встречается каждый день с 1985 года. Мужчина рассказывает: дойкой начал заниматься с 6 лет в родной деревне на Гомельщине. Отслужив в армии, Николай Васильевич переехал в Брестский район и с тех пор вот уже 35 лет без перерыва трудится на ферме. Корреспондент Sputnik встретился с оператором машинного доения и узнал, что сложного в его работе и почему мужчина никогда не переедет в город.

"Нечего тебе там делать, в Бресте коровы тоже есть"

Утренняя смена Николая Горбачева начинается в 6 часов утра. Чтобы быть на рабочем месте вовремя, мужчина просыпается в четыре, еще до рассвета – впереди его ждет неблизкая дорога на ферму.

Николай Васильевич рассказывает, что работать начал еще в раннем детстве. Дояркой работала и его мать, поэтому мужчина с юных лет постоянно помогал ей в родной деревне в Чечерском районе на Гомельщине.

Дояр с 35-летним стажем из Клейников: "Я узнаю каждую корову"

© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Профессия у Николая Горбачева – семейная: мама оператора тоже работала дояркой

Он до сих пор помнит первую дойку и первую корову. Звали ее Дружка – буренка была уже старая, а потому спокойная. Так что первые шаги в профессии обошлись без особых проблем. Мама помогала сыну: проверяла, хорошо ли выдоил корову, все ли правильно делает.

"Я с детства был при ней, корову нашу с шести лет доил. Школу окончил – пошел доить. Отслужил в армии – вернулся на работу. Так что я с восемьдесят пятого года, получается, работаю. Уже тридцать пять лет", – говорит Николай Горбачев.

В Брестский район дояр переехал сразу после катастрофы в Чернобыле. Хоть родная деревня Николая и не попала в зону обязательного отселения, семья приняла решение о переезде. На тот момент в Бресте жила сестра Николая Васильевича.

"Она мне тогда сказала: нечего тебе там делать. В Бресте тоже коровы есть. С тех пор живу в Клейниках, устроился в хозяйство. Уже тридцать три года на одном месте", – добавляет собеседник Sputnik.

Над профессией никто не смеялся

Николай Васильевич вспоминает: в детстве детей воспитывали в строгости. Рук не хватало, так что работать приходилось всем. Неважно, что ты делал – косил, выгонял скотину или доил коров. К работе относились серьезно: не то что не смеялись, наоборот – уважали.

"Никто ни на что не смотрел. Надо было помогать – помогали. И хлопцы, и девчата. Все занимались любой работой. На то, что я доил коров, подозрительно не смотрели. Мужики в деревне не смеялись, это точно", – добавляет собеседник агентства.

Дояр с 35-летним стажем из Клейников: "Я узнаю каждую корову"

© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Молодые коллеги приходят к Николаю Васильевичу за советом: мужчина доит коров с раннего детства

Переехав в Брестский район, Николай Горбачев занялся хозяйством и у себя дома. На личном подворье семья держит кур, индюков, свиней. А вот коров мужчина дома не доит – с буренками он встречается только на работе. Говорит, в его отсутствие корову было бы некому даже выгнать в поле.

"У меня две дочки в Минске учатся. Как-то помогать им надо. Денежка всегда нужна, а в деревне как еще заработаешь, кроме работы и хозяйства?" – заключает Николай Васильевич.

Любимица Рябушка

За 35 лет работы, рассказывает мужчина, он видел все этапы модернизации на ферме. Это сейчас Николай Горбачев – оператор машинного доения. А начинал с двух обычных ведер: коров приходилось доить вручную, молоко собирали на ферме далеко не автоматизированным способом.

Случалось всякое, вспоминает опытный дояр. Самое страшное воспоминание – когда некоторые коровы вдруг начинали бежать на Николая Васильевича. Однако сейчас с подобными случаями уже не встретишься.

"Теперь все механизировано. Но животные все равно попадаются с разным характером. Раньше нужно было найти подход, успокоить коровку, особенно перводойную. Буйных дополнительно фиксировали. А теперь они все зафиксированные: даже если захотят, то ничего тебе не сделают", – говорит дояр.

Есть у Николая Горбачева и своя любимица – зовут ее Рябушка. Дояр рассказывает, что Рябушка – очень ласковая и очень спокойная корова. На голос "хозяина" отзывается даже издалека.

Дояр с 35-летним стажем из Клейников: "Я узнаю каждую корову"

© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

На ферме у Николая Горбачева есть любимица – корова по кличке Рябушка. Буренка слышит его голос и быстро приходит на дойку в цех

"Бывает, она еще в стойле. Позову ее, и она сама послушно приходит в доильный зал. Вообще теперь узнаю каждую корову. Спереди могут не узнать, а вот сзади – точно узнаю", – шутит собеседник агентства.

"Эта работа учит ответственности"

По словам Николая Васильевича, работа дояра – труд весьма непростой. Если мужчина работает во вторую смену, домой он возвращается не раньше полуночи.

"Нагрузка большая еще и на ноги. За смену через твои руки проходит шестьсот пятьдесят коров. Постоянно нужно ходить по кругу, подходить к каждой – цикл непрерывный", – объясняет дояр.

Николай Горбачев признается: со стороны в работе на ферме мало приятного, но ее он действительно любит. Да и как работать с животными без любви, задается вопросом дояр из Клейников.

Дояр с 35-летним стажем из Клейников: "Я узнаю каждую корову"

© SPUTNIK / ЕВГЕНИЙ ОДИНОКОВ

Телята в зоне кормления в коровнике

"Эта работа учит ответственности. Со стороны кажется, что все машины делают. А на самом деле качество молока на девяносто процентов зависит именно от оператора. Как подготовишь корову, как подоишь – кажется, мелочи. Но от этого зависит все", – говорит собеседник Sputnik.

"Получается, мужчины у нас – слабый пол?"

На вопрос, почему тяжелая работа дояра у нас традиционно считается женской, у Николая Горбачева ответа нет. Собеседник агентства наоборот утверждает: это тяжелый труд, который в других странах обычно выполняют мужчины.

"Я по интернету смотрю: единичные случаи за границей, чтобы коров доила женщина. Почти все мужики дояры. А у нас как-то так получилось, что эта тяжелая работа стала женской. Получается, мужчины у нас – слабый пол?" – недоумевает Николай Васильевич.

Потому внимание к своей профессии дояр из Клейников считает довольно странным. Впрочем, причину интереса к себе он видит в другом. Людей притягивает не столько он сам, сколько богатый опыт работы. Если на ферме начинает работать молодежь, на "стажировку" новобранцев отправляют именно к Николаю Горбачеву.

"Тридцать пять лет в деревне работаю. В деревне я родился. Я на два часа всего в город приезжаю – и мне уже плохо становится. Так что в город уезжать не думал и никогда не стану этого делать", – заключает собеседник Sputnik.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  За смену через руки Николая Горбачева проходит 650 коров. Чтобы подоить своих буренок, мужчина встает в четыре утра. Но переезжать в город даже на пенсии Николай...
 
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