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Кандидатам рассказали в ЦИК о якобы возможных провокациях на пикетах

30.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вызванных срочно в ЦИК кандидатов в президенты предупредили о возможных провокациях на массовых мероприятиях.

Глава Совбеза Андрей Равков заявил, что на предвыборных пикетах будут повышенные меры безопасности.

Представитель действующего президента Кочанова сообщила, что будут дополнительные меры безопасности. «Потому что жизнь людей — это самое главное, что есть в нашей стране», — заявила Наталья Кочанова.

По словам Анны Канопацкой, на массовых мероприятиях будут дополнительные рамки, дополнительные ограждения, будет проводиться досмотр.

В ЦИК на утро 30 июля вызвали всех кандидатов или их представители на срочное собрание. Причину встречи представители Центризбиркома не расскрыли.

Сергей Черечень пришел в ЦИК в спортивном костюме, а Дмитриев пришел уже сразу с вещами. Очевидно, готовились не к лучшему сценарию. 

В Центризбирком также приехал госсекретарь Совбеза Беларуси.

Андрей Равков сообщил, что принято решение «по усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей”.

“Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления — снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», — заявил госсекретарь Совбеза.
 
 
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Вызванных срочно в ЦИК кандидатов в президенты предупредили о возможных провокациях на массовых мероприятиях.
 
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