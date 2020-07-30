В США начали расследование замедления старых iPhone

Источник материала: Tut.by

Штат Аризона ведет расследование в отношении компании Apple с целью установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы по этому делу, оказавшиеся в его распоряжении. Об этом также пишет ТАСС .



Фото: Reuters

По данным агентства, расследование, в котором принимают участие несколько штатов, началось в октябре 2018 года. Отмечается, что следователи запросили у компании информацию о «неожиданном отключении» устаревших устройств и снижении скорости их работы.

Первые подобные обвинения в адрес Apple были озвучены в 2017 году. Тогда компания признала, что замедляет работу старых моделей своих смартфонов из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии может не хватать, к примеру, для использования смартфона в холодную погоду.

Чтобы избежать внезапных отключений, Apple внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при нехватке ресурсов. Это вызвало волну критики пользователей, которые предположили, что компания снижает скорость работы телефонов, чтобы вынудить потребителей покупать более современные модели.

В этом году Apple согласилась выплатить до 500 млн долларов для урегулирования группового иска, связанного с проблемами в работе аккумуляторов, указывает агентство.

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