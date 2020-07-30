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На чемпионате Беларуси по легкой атлетике пройдут забеги на 10 тысяч метров
Источник материала: ОНТ
Сегодня продолжится чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике — будут разыграны медали в беге на 10 тысяч метров.
Забег примет Республиканский центр олимпийской подготовки на улице Калиновского в Минске. Главные старты — завтра и послезавтра, они пройдут на стадионе «Динамо». На беговые дорожки и в сектора выйдут все лучшие легкоатлеты страны.
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Сегодня продолжится чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике — будут разыграны медали в беге на 10 тысяч метров. Забег примет Республиканский центр олимпийской...
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