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Названы лучшие спортсмены и тренеры сезона по боксу
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация бокса определила лучших спортсменов и тренеров сезона.
У мужчин вне конкуренции — чемпион II Европейских игр Дмитрий Асанов. У женщин лучшей стала бронзовый призёр чемпионата Европы Юлия Апанасович. Лучшим тренером признан Юрий Чуйко. Победители получили призы и дипломы Международной федерации бокса. Сейчас наша сборная тренируется в «Стайках» и готовится выступить на первых Играх стран СНГ, которые должны пройти в сентябре в Казани.
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Белорусская федерация бокса определила лучших спортсменов и тренеров сезона. У мужчин вне конкуренции — чемпион II Европейских игр Дмитрий Асанов. У женщин...
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