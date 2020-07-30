Названы лучшие спортсмены и тренеры сезона по боксу

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация бокса определила лучших спортсменов и тренеров сезона.

У мужчин вне конкуренции — чемпион II Европейских игр Дмитрий Асанов. У женщин лучшей стала бронзовый призёр чемпионата Европы Юлия Апанасович. Лучшим тренером признан Юрий Чуйко. Победители получили призы и дипломы Международной федерации бокса. Сейчас наша сборная тренируется в «Стайках» и готовится выступить на первых Играх стран СНГ, которые должны пройти в сентябре в Казани.

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