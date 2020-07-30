|
Белорусский хоккеист рассказал о низких зарплатах в минском «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Хоккеист сборной Беларуси Евгений Ковыршин, выступавший в последние сезоны в минском «Динамо», рассказал
— Если бы вам предложили контракт (в «Динамо» — Tribuna.com), но на значительно пониженных условиях, остались бы?
— Опять же, надо было бы разговаривать. И вопрос, насколько пониженные, ведь сейчас у белорусов в «Динамо» настолько низкие зарплаты, что такие деньги они, наверное, могли бы получать в чемпионате Беларуси. Может, не прямо такие, точь-в-точь, но цифры приблизительно равны, — сказал Ковыршин.
Отметим, что по регламенту КХЛ минимальная зарплата хоккеиста в лиге в прошлом сезоне составляла 4800 долларов в месяц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеист сборной Беларуси Евгений Ковыршин, выступавший в последние сезоны в минском «Динамо», рассказал «Трибуне», что уровень зарплат белорусских игроков...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)