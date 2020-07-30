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Белорусский хоккеист рассказал о низких зарплатах в минском «Динамо»

30.07.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеист сборной Беларуси Евгений Ковыршин, выступавший в последние сезоны в минском «Динамо», рассказал «Трибуне», что уровень зарплат белорусских игроков «зубров» падает до уровня местного чемпионата.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Если бы вам предложили контракт (в «Динамо» — Tribuna.com), но на значительно пониженных условиях, остались бы?

— Опять же, надо было бы разговаривать. И вопрос, насколько пониженные, ведь сейчас у белорусов в «Динамо» настолько низкие зарплаты, что такие деньги они, наверное, могли бы получать в чемпионате Беларуси. Может, не прямо такие, точь-в-точь, но цифры приблизительно равны, — сказал Ковыршин.

Отметим, что по регламенту КХЛ минимальная зарплата хоккеиста в лиге в прошлом сезоне составляла 4800 долларов в месяц.

 
 
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Хоккеист сборной Беларуси Евгений Ковыршин, выступавший в последние сезоны в минском «Динамо», рассказал «Трибуне», что уровень зарплат белорусских игроков...
 
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