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Правозащитник о задержании "вагнеровцев": Вся эта история дурно пахнет

30.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитник Олег Волчек ставит под сомнение официальную версию о приехавших в Беларуси «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании»

Правозащитник о задержании "вагнеровцев": Вся эта история дурно пахнет
- Как бывший пограничник, служивший на таджикско-афганской границе, скажу, что вся эта история дурно попахивает.

Диверсанты никогда не станут проходить через официальные посты, заселяться в санаториях или передвигаться большими группами в камуфляже. Разведчик в первую очередь сводит к минимуму свое появление в общественных местах и пытается мимикрировать под местных жителей. 

Очень странно выглядит история, как они прибыли в Беларусь: с марта белорусские границы закрыты для иностранных граждан, в том числе и россиян. Действительно, есть совпадения по фамилиям задержанных, по кличкам, но само по себе это еще ни о чем не говорит: сначала надо доказать, что они прибыли сюда с целью «дестабилизации ситуации в Республике Беларусь во время избирательной кампании».

Более странной эта история выглядит в свете сегодняшнего митинга Светланы Тихановской в Минске. 

Как могли «боевики» просочиться в Минск, который напичкан и внутренними войсками, и десантниками, и разведывательными штабами – все готовятся отмечать День десантника 2 августа. 

Вся история с боевиками больше напоминает «дезу». Возможно, существует тайная договоренность с задержанными подыграть в «заговор». Но в любом случае существует презумпция невиновности: как можно называть "боевиками" задержанных безо всяких доказательств? 

После появления боевиков ЧВК Вагнера в Минске сразу же должна была последовать реакция: нота протеста правительству России, разговор с Путиным: что боевики из России делают в Беларуси? Ни МИД, ни КГБ, ни прокуратура не реагируют – все молчат. 

«Дело «Белого легиона», отравленные крысы в трубопроводе, прорыв джипа с оружием со стороны украинской границы – все это звенья одной цепи. 

Давайте вспомним дело Автуховича: во время ареста говорили, что у него нашли кучу оружия, и автоматы Калашникова, и гранатометы, а на суде речь шла о пяти охотничьих патронах. 

В течение трех дней всех задержанных должны либо отпустить, либо предъявить обвинение. Из того, что мы знаем, - никаких преступлений задержанные на территории Беларуси не совершали.
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитник Олег Волчек ставит под сомнение официальную версию о приехавших в Беларуси «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной...
 
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