В Петербурге найдено расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Вдова говорит, он умер от передозировки

Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге нашли мертвым 31-летнего рэпера Энди Картрайта — участника Versus Battle. Как сообщает «Фонтанка» , оно несколько дней пролежало расчлененным в квартире.



Фото: kkkartrait/Instagram

В полицию о произошедшем сообщил адвокат жены погибшего. Он рассказал, что по словам жены рэпера, тот умер четыре дня назад от передозировки, женщина хотела спрятать тело, поэтому его расчленила, но не могла придумать, как быть дальше.

Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа «бесславной смерти от передозировки» и поэтому решила, что он «просто исчезнет».

В квартире действительно нашли пакеты с частями тела. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко) — известный украинский рэп-исполнитель, яркий участник Versus Battle. Последнее время жил в Санкт-Петербурге.