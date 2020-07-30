ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Петербурге найдено расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Вдова говорит, он умер от передозировки

30.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге нашли мертвым 31-летнего рэпера Энди Картрайта — участника Versus Battle. Как сообщает «Фонтанка», оно несколько дней пролежало расчлененным в квартире.


Фото: kkkartrait/Instagram

В полицию о произошедшем сообщил адвокат жены погибшего. Он рассказал, что по словам жены рэпера, тот умер четыре дня назад от передозировки, женщина хотела спрятать тело, поэтому его расчленила, но не могла придумать, как быть дальше.

Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа «бесславной смерти от передозировки» и поэтому решила, что он «просто исчезнет».

В квартире действительно нашли пакеты с частями тела. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко) — известный украинский рэп-исполнитель, яркий участник Versus Battle. Последнее время жил в Санкт-Петербурге.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко) - известный украинский рэп-исполнитель, яркий участник Versus Battle. Последнее время жил в Санкт-Петербурге.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Обвиняемый говорит, что за рулем был не он, а погибший пассажир». Смертельное ДТП расследуют пятый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика