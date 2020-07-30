В МИД Беларуси ждут разъяснений от российского посла по поводу задержанных под Минском боевиков

Источник материала: Ежедневник

Министерство иностранных дела Беларуси вызвало посла России и временного поверенного в делах Украины для беседы.

Как сообщается на сайте МИД, 30 июля в министерство поочередно были приглашены посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности главы посольства Украины в Беларуси Петр Врублевский.

«До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании Вагнера», — говорится в сообщении.

МИД сообщает, что у посла России запрошены разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в Беларуси указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах.

Как отмечается, есть подтвержденные сведения об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них. В связи с этим Петра Врублевского попросили предоставить информацию, которая может быть «использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси».

Ведомство считает, что указанный факт настораживает, учитывая, что в настоящий момент в Беларуси проводится избирательная компания. Поэтому МИД нашей страны договорился с украинской стороной активизировать взаимодействие между пограничными ведомствами и усилить пограничный режим, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обеих странах.