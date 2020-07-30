ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Барды, дэнс-движ и марафонский заплыв — Гродненская область запускает культурную акцию

30.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Барды, дэнс-движ и марафонский заплыв — Гродненская область запускает культурную акцию

Жителей Гродненского региона объединит культурная акция «Маёй сілы крыніца — родны край Беларусь». Десятки мероприятий пройдут во всех районах области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры облисполкома.

«Культурная жизнь в области оживает, люди соскучились по таким мероприятиям. Причем все будет организовано на свежем воздухе и обязательно с сохранением социальной дистанции, соблюдением мер безопасности», — отметили в управлении. Особенно активными будут грядущие выходные. Развлечения обещают на любой вкус.

Барды, дэнс-движ и марафонский заплыв — Гродненская область запускает культурную акцию

Например, сегодня на открытой площадке по улице Титова в Гродно пройдет концерт бардовской песни «Дыхание лета». 1 августа артисты городского Дома культуры выступят в парке им. Жилибера.

Культурная столица Беларуси Лида 1 августа отметит День города. Основными локациями станут Лидский замок и его окрестности. Гости смогут посетить интерактивные площадки различной тематики: города мастеров и художников, литературный и хлебосольный города, а также город юности. Запланирован семейный фестиваль «Папа-Fest», эстафету примет семейный музыкально-танцевальный марафон-флешмоб «Включайся!». Продолжат уже праздничный вечер концерт и молодежный дэнс-движ. На Лидском озере организуют марафонский заплыв на открытой воде.

Барды, дэнс-движ и марафонский заплыв — Гродненская область запускает культурную акцию

Кореличский район 1 августа примет VIII Международный праздник любителей ретромотоциклов «Кола часу 2020». В Волковыске запланирована тематическая программа ко Дню десантников и сил специальных операций. Концерты, семейные фестивали, спортивно-культурные мероприятия и праздники фольклора пройдут и в других районах области. Причем площадками для их проведения станут в том числе агрогородки и деревни.

https://www.belta.by

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителей Гродненского региона объединит культурная акция «Маёй сілы крыніца — родны край Беларусь». Десятки мероприятий пройдут во всех районах области, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
В МИД Беларуси ждут разъяснений от российского посла по поводу задержанных под Минском боевиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика