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Барды, дэнс-движ и марафонский заплыв — Гродненская область запускает культурную акцию
30.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Жителей Гродненского региона объединит культурная акция «Маёй сілы крыніца — родны край Беларусь». Десятки мероприятий пройдут во всех районах области, сообщили корреспонденту
«Культурная жизнь в области оживает, люди соскучились по таким
Например, сегодня на открытой площадке по улице Титова в Гродно пройдет концерт бардовской песни «Дыхание лета». 1 августа артисты городского Дома культуры выступят в парке им. Жилибера.
Культурная столица Беларуси Лида 1 августа отметит День города. Основными локациями станут Лидский замок и его окрестности. Гости смогут посетить интерактивные площадки различной тематики: города мастеров и художников, литературный и хлебосольный города, а также город юности. Запланирован семейный фестиваль «Папа-Fest», эстафету примет семейный музыкально-танцевальный марафон-флешмоб «Включайся!». Продолжат уже праздничный вечер концерт и молодежный дэнс-движ. На Лидском озере организуют марафонский заплыв на открытой воде.
Кореличский район 1 августа примет VIII Международный праздник любителей ретромотоциклов «Кола часу 2020». В Волковыске запланирована тематическая программа ко Дню десантников и сил специальных операций. Концерты, семейные фестивали, спортивно-культурные мероприятия и праздники фольклора пройдут и в других районах области. Причем площадками для их проведения станут в том числе агрогородки и деревни.
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Жителей Гродненского региона объединит культурная акция «Маёй сілы крыніца — родны край Беларусь». Десятки мероприятий пройдут во всех районах области, сообщили...
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