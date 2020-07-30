За рулём был бесправник. Появилось видео погони за мотоциклистом в Минском районе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ГАИ обнародовала видео погони за мотоциклистом в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За рулем был бесправник. Инцидент произошел 27 июля.

Вблизи деревни Большевик инспекторы зафиксировали превышение скоростного режима водителем, на его транспортном средстве отсутствовал регистрационный знак. Требование об остановке нарушитель проигнорировал. Поэтому экипаж ГАИ организовал преследование с применением световых сигналов и звуковой сигнализации.





Мотоциклист прибавил газу, однако во время движения не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина отделался царапинами, а вот мотоцикл получил механические повреждения. На правонарушителя составили несколько протоколов.





Известно, что житель Минского района уже неоднократно привлекался к административной ответственности. Водительского удостоверения он лишен четыре года назад за нетрезвое вождение.