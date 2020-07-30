Белорусский рубль катится в пропасть

Российский рубль рухнул на минимум 77 дней и удержал стоимость корзины валют от резкого повышения из-за существенного роста евро и доллара.





Значение валютной корзины увеличилось всего на 0,07%. Но с начала недели корзина потяжелела уже на 1,03% и вернулась к значению начала июля.





Курс доллара вырос сразу на 0,0206 BYN до 2,4386 BYN/USD и с максимума за 15 дней улетел на максимум за 77 дней. С начала июля курс доллара вырос на 0,0263 BYN.





Курс евро подскочил ещё на 0,0247 BYN до 2,8660 BYN/EUR — максимума за 122 дня.





Евро валюта дорожает уже седьмой раз подряд. Общее укрепление за это время составило 0,1316 BYN, а с начала месяца уже 0,1589 BYN.





Напомним, что 30 марта 2020 доллар установил исторический максимум на уровне 2,8793 BYN. Сегодня до нового рекорда не хватило всего 0,0133 BYN.





Курс российского рубля рухнул на 0,0236 BYN до 3,3226 BYN/100 RUB. С начала месяца сотня российских рублей подешевела на 0,0997 BYN и оказалась на минимуме за 77 дней.



Центробанк России

Банк России подкинул курс доллара на 1,13 рубля до 73,3633 российских рублей. Это максимум с 15 мая 2020.





Официальный курс евро на завтра подскочил на 1,34 рубля до 86,2532 российских рублей и оказался выше четырёхмесячного максимума.