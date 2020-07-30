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Врач называет восемь признаков того, что вам нужно проверить щитовидку

30.07.2020 14:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Щитовидная железа — дирижер обменных процессов в организме. Она отвечает за углеводный, жировой и белковый обмен. Ее работа может влиять на вес, сердечно-сосудистую систему, кишечник, кожу и даже настроение. Рассказываем, какие признаки обозначают то, что со щитовидной железой не все в порядке.


  • Татьяна Мусикврач-эндокринолог первой категории «Центра здорового сна»

— Часто говорят, что все проблемы щитовидной железы связаны с дефицитом йода. Однако это не совсем так: на ее функции влияет и дефицит селена, железа, наличие узловых образований, перенесенные операции, несбалансированное питание и даже вещества, которые содержатся в некоторой бытовой химии.

Нарушение функций щитовидной железы характеризуют тремя состояниями: гипотиреоз (пониженная функция), гипертиреоз (повышенная функция) и зоб (увеличение щитовидной железы, которое может быть связано с наличием узловых образований или с дефицитом йода). Каждое из этих состояний будет сопровождаться определенными симптомами, которые могут быть ярко выраженными или совершенно незаметными — это зависит от уровня гормона ТТГ.


Фото: pixabay.com

Вот какие изменения в организме могут указывать на проблемы со щитовидной железой:

  1. Проблемы с весом. При гипотиреозе человек склонен к набору веса, на него могут не действовать диеты с ограничениями по количеству калорий и физические нагрузки. Вес при гипертиреозе может резко снижаться: в организме происходит ускоренный обмен веществ — человек потребляет много калорий, но они все расходуются (даже при минимальной физической нагрузке).
  2. Изменения общего состояния. При гипотиреозе человек становится вялым, ощущает постоянное недомогание — часто такое состояние списывается на усталость, которая становится хронической. Гипертиреоз будет проявляться иначе: человек станет более возбужденным, у него может появляться несвойственная раздражительность, постоянная потливость. Часто нарушения функций щитовидной железы могут списываться на депрессию, апатию: дифференцировать состояния поможет сдача анализа на гормон ТТГ.
  3. Проблемы с кишечником. Гормональные рецепторы щитовидной железы влияют на его работу. При гипотиреозе может снижаться моторика кишечника, будут появляться запоры. В случае гипертиреоза кишечник, наоборот, работает слишком интенсивно, отсюда появление жидкого или склонность к учащенному стулу.
  4. Скачки давления. Часто пониженное давление может указывать на гипотиреоз, а тахикардия, повышенное давление, на фоне которых могут появиться одышка, раздражительность, нервозность, — это признак гипертиреоза.
  5. Нарушения менструального цикла. Половая и репродуктивная система и женщин, и мужчин подвергается влиянию щитовидной железы. У женщин различные нарушения менструального цикла, невозможность зачатия нередко связаны с нарушениями функций щитовидной железы.
  6. Иногда болевые ощущения. Боль в области шеи может быть при наличии узлового образования (при зобе). Также щитовидка может болеть из-за острого воспалительного процесса.
  7. Нарушение роста у детей. Это вопрос замедления или остановки роста. Родители, например, могут заметить, что к концу года ребенок стал стоять на физкультуре в шеренге дальше, чем в начале года, внешне стал отставать от сверстников. Желательно приобрести ростомер и измерять рост ребенка каждые полгода.
  8. Отклонения от нормы в анализе крови. В общем анализе крови при сбое в работе щитовидной железы могут наблюдаться признаки анемии, повышенный холестерин, может колебаться уровень глюкозы и общего белка. Дополнительной проверкой может стать анализ на гормон ТТГ. Если у человека не диагностированы проблемы со щитовидной железой, ему рекомендуется проводить анализ на гормон ТТГ один раз в год (дополнительно можно делать УЗИ щитовидной железы). Если нарушения обнаружены, контроль нужен более частый: раз в 3−6 месяцев надо сдавать анализы на гормоны ТТГ, Т4 свободный и Т3 свободный.

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Щитовидная железа - дирижер обменных процессов в организме, она отвечает за углеводный, жировой и белковый обмен. Ее работа может влиять на вес, сердечно-сосудистую...
 
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