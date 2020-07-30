Какие работы провели на дорогах Слуцка

Источник материала: Слуцк Город





Остаются злободневными вопросы ремонта дорог. Что сделано в этом направлении в Слуцком районе за последние 5 лет, рассказал директор филиала ДРСУ №125 КУП «Минскоблдорстрой» Дмитрий Драган, пишет Слуцкий край.

- Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, обслуживающего ДРСУ-125, – около 769, 2 км, в том числе асфальтобетонные – 420,3 км, гравийные-348,9 км, – сообщил Дмитрий Викторович. - В работу службы входит также обслуживание железобетонных мостов, водопропускных труб, автобусных остановок, площадок для стоянки транспорта, дорожных знаков, сигнальных столбиков и прочего.

Наша дорожная служба работает согласно госпрограмме по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы.

Так, в 2015 году организацией было отремонтировано 15,3 км дорожного полотна, в 2016-22,4 км, в последующие три года – 32 км, 47,7 км, 38,1 км соответственно. За 6 месяцев текущего года отремонтировано 22,9 км.

В этом году в соответствии с планом мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе выполнено устройство пешеходной связи по ул. Володарского и Гагарина.

Обустроены остановочные пункты в деревнях Новодворцы, Покрашево, Евличи, Болотчицы, Кольчицы, Городище, а в Слуцке - на ул. Кирова и Гагарина. В 2020 году также выполнен капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на дороге Н – 9441 Слуцк-Погост.

- Стараемся, чтобы дороги нашего района были удобными и безопасными для всех участников дорожного движения, – отметил Дмитрий Драган.

Слуцкий край