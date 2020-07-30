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В Мозырском районе мотоциклист врезался в легковушку и погиб
Источник материала: Mlife
ДТП случилось на 13-ом километре дороги д. Слобода-Каменка-Гостов Мозырского района. От полученных травм мотоциклист скончался, сообщает «Полесье своими глазами».
Если вы стали свидетелями происшествия или у вас есть запись с видеорегистратора, просьба сообщить информацию кабинет № 5 здания отдела ГАИ МОБ ОВД Мозырского райисполкома по ул. Ленинской, 64, либо по телефону 102.
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В минувшую пятницу, 24 июля, на дорогах в Мозырском районе произошла смертельная авария. 30-летний мужчина по мотоцикле на закруглении дороги выехал на встречку...
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