Экономика, избирательная кампания, социальные гарантии. Председатель Вороновского райисполкома встретился с педагогами Вороновской и Радунской школ

Источник материала: Вороновская газета





В кратком докладе глава района постарался отразить картину развития Вороновщины в разрезе пяти последних лет. Это планомерный рост уровня заработной платы, успехи в производстве продукции сельского хозяйства, развитие предпринимательства, приоритетное финансирование социальной сферы и другие ключевые направления.













В ходе живого диалога педагоги выразили обеспокоенность оптимизацией некоторых учреждений образования в районе. На что председатель райисполкома привел примеры, когда нецелесообразно содержать маленькие школы, находящиеся поблизости от больших учреждений образования. К слову, в модернизацию, реконструкцию, ремонт таковых вкладывается немало бюджетных средств. Сегодня по уровню оснащения вровень городским школам можно поставить Вороновскую, Дотишскую школы. В ближайшей перспективе большое обновление ждет Радунскую, Беняконскую, Заболотскую и другие школы.







На социальную сферу отводится 80% районного бюджета. И такая тенденция во всей стране. Беларусь — это социально ориентированное государство, где забота о людях является приоритетом. Большая поддержка оказывается семьям с детьми, пожилым, людям, оказавшимся в трудной ситуации. Надо ценить это и при определении будущего страны думать о своих детях.

Во время встречи у присутствующих была возможность обратиться с вопросами или просьбами к представителям власти.















Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.