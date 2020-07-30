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Экономика, избирательная кампания, социальные гарантии. Председатель Вороновского райисполкома встретился с педагогами Вороновской и Радунской школ

30.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Экономика, избирательная кампания, социальные гарантии. Председатель Вороновского райисполкома встретился с педагогами Вороновской и Радунской школ

В кратком докладе глава района постарался отразить картину развития Вороновщины в разрезе пяти последних лет. Это планомерный рост уровня заработной платы, успехи в производстве продукции сельского хозяйства,  развитие предпринимательства, приоритетное финансирование социальной сферы и другие ключевые направления.


Экономика, избирательная кампания, социальные гарантии. Председатель Вороновского райисполкома встретился с педагогами Вороновской и Радунской школ

Экономика, избирательная кампания, социальные гарантии. Председатель Вороновского райисполкома встретился с педагогами Вороновской и Радунской школ

В ходе живого диалога педагоги выразили обеспокоенность оптимизацией некоторых учреждений образования в районе. На что председатель райисполкома привел примеры, когда нецелесообразно содержать маленькие школы, находящиеся поблизости от больших учреждений образования. К слову, в модернизацию, реконструкцию, ремонт таковых вкладывается немало бюджетных средств. Сегодня по уровню оснащения вровень городским школам можно поставить Вороновскую, Дотишскую школы. В ближайшей перспективе большое обновление ждет Радунскую, Беняконскую, Заболотскую и другие школы.


Экономика, избирательная кампания, социальные гарантии. Председатель Вороновского райисполкома встретился с педагогами Вороновской и Радунской школ

На социальную сферу отводится 80% районного бюджета. И такая тенденция во всей стране. Беларусь — это социально ориентированное государство, где забота о людях является приоритетом. Большая поддержка оказывается семьям с детьми, пожилым, людям, оказавшимся в трудной ситуации. Надо ценить это и при определении будущего страны думать о своих детях.

Во время встречи у присутствующих была возможность обратиться с вопросами или просьбами к представителям власти.


Экономика, избирательная кампания, социальные гарантии. Председатель Вороновского райисполкома встретился с педагогами Вороновской и Радунской школ
Экономика, избирательная кампания, социальные гарантии. Председатель Вороновского райисполкома встретился с педагогами Вороновской и Радунской школ

Экономика, избирательная кампания, социальные гарантии. Председатель Вороновского райисполкома встретился с педагогами Вороновской и Радунской школ

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В кратком докладе глава района постарался отразить картину развития Вороновщины в разрезе пяти последних лет. Это планомерный рост уровня заработной платы,...
 
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