 «В сто раз лучше!» — В Плещеницах открыли обновленный центр культуры

В городском поселке Плещеницы Логойского района после капитального ремонта открыли обновленный дом культуры. В торжественной церемонии поучаствовал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Начнем с истории. Свою летопись плещеницкий центр культуры ведет еще с 50-х годов прошлого века. Все это время здание не знало реконструкции. А в 2010-м из-за плачевного состояния и вовсе закрылось. Долгое десятилетие ребятам пришлось ютиться в других зданиях городского поселка.

Недавно было принято решение о реконструкции объекта. Спустя несколько месяцев ремонта, культурная площадка кардинально преобразилась и теперь соответствует всем современным требованиям. Специалисты смонтировали профессиональные звук и свет, закупили необходимую мебель, инвентарь. Пожалуй, самую масштабную реконструкцию претерпел зрительный зал: он рассчитан на 158 посадочных мест. Сегодня в Плещеницах проживает около шести тысяч человек. И почти тысяча из них — ребята школьного возраста. Новый центр ориентирован преимущественно на них.









— Мы до сих пор не можем поверить, что специально для нас построили такое здание, — с улыбкой говорит руководитель центра Ольга Неверко. — Только взгляните на оборудование, свет, музыкальную и видеосистему. Есть даже специальная подсветка для кулис. Не хуже, чем в крупных городах. Надеюсь, и даже уверена, что это даст толчок для развития культуры. Школьники и подростки найдут себе занятие по душе.

Конечно же, самый «вау» впечатления можно услышать от ребят, которые будут приходить в центр на занятия.

— Очень круто! Я и глазам своим не поверил, когда попал сюда в первый раз, — сказал Артем Палкин.

Его подруга Ангелина Ковальская говорит, что теперь добираться до центра стало гораздо удобнее.

— Раньше наши кружки ютились в музыкальной школе. Она находится довольно далеко и после школы приходилось сломя голову туда бежать, дабы успеть на занятия. Теперь гораздо ближе. И в сто раз лучше! — почти смеется девочка.









Серьезно преобразилась и прилегающая к центру территория. На ее благоустройство потратили шесть тысяч рублей, заработанных на районном субботнике. А в целом на реконструкцию затрачено более 3 миллионов рублей.

— Центр культуры — великолепный, — поделился эмоциями Александр Турчин. — Для нас принципиально важно развитие районных центров и небольших населенных пунктов, чтобы люди, живущие здесь, чувствовали себя также, как и в большом городе. Очень приятно, что в Плещеницах появился современный дом культуры, учитывая, что около десяти лет здание не функционировало. Плещеницкая земля богата на культурные традиции.

Александр Турчин убежден: новое здание лишь малая часть слагаемого успешной культурной жизни городского поселка.

— Главное — люди. Мы сами убедились, насколько великолепные и талантливые здесь работают люди, — добавил руководитель области.









Открытие дома культуры — событие во многом символичное для центрального региона в целом.

— Вскоре новый музей появится в Червене, а в Занарочи Мядельского района заработает современная школа. Эти объекты немного выбиваются из тренда. Но, возможно, это и есть новая тенденция. Сегодня мы будем активно идти в небольшие населенные пункты, чтобы их жители ощущали себя комфортно, — резюмировал Александр Турчин.

Местные жители уверены: центр культуры станет душой Плещениц. Кроме прочего, площадка будет местом проведения концертов, выставок и других массовых мероприятий.

— Я еще помню, как работал старый центр, — говорит уроженец Плещениц Анатолий Жук, специально приехавший на открытие здания из столицы. — Подобные объекты стали появляться в небольших городах. И это очень хороший знак. Думаю, теперь здесь будет как в мою молодость, когда вся молодежь собиралась вместе в доме культуры.









Добавим, что всего в центре будет работать 11 кружков разной направленности: от музыки до хореографии.

Александр Новохрост

Фото: Павел Орловский