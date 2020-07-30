Источник материала: Новости Волковыска

При осуществлении сбора, заготовки или грибов и ягод, необходимо соблюдать следующие правила: сбор ягод осуществляется в состоянии их зрелости вручную и (или) с использованием ручных приспособлений в установленные сроки. Сбор ягод ручным приспособлением производится движениями снизу-вверх. При сборе черники и голубики приспособление направляется под углом к верхней части куста. Не допускается попадание в зубья толстой нижней части побега. При сборе клюквы приспособление двигается по поверхности мха и побегов клюквы.

Приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки) и отвечает следующим требованиям:

расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см; корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации; в приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод.

Нарушение требований настоящей Инструкции влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

При сборе, заготовке (закупе) ягод брусники содержание зрелых ягод должно составлять не менее 99 процентов от собранной массы.

При сборе, заготовке (закупе) ягод клюквы содержание зрелых ягод должно составлять не менее 95 процентов от собранной массы.

Сбор, заготовка грибов должны производиться с сохранением грибниц. При изъятии грибов их необходимо срезать ножом на почве у основания гриба или выкручивать.

При сборе, заготовке (закупке) грибов лисичек содержание плодовых тел с размером шляпки менее 1,5 сантиметра в диаметре должно составлять не более 5 процентов от собранной массы.

Разгребая лесную подстилку и живой напочвенный покров при сборе грибов, повреждая ягодники при сборе ягод, человек тем самым наносит вред окружающей среде.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь установлена ответственность:

за нарушение правил заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей предусмотрен штраф: для физических лиц в размере до 20 базовых величин, для индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин, а для юридического лица до 500 базовых величин. С возмещением причиненного вреда окружающей среде в размере 1,2 базовых величин за один килограмм незаконно собранных или заготовленных дикорастущих ягод, грибов; за уничтожение лесной подстилки, живого напочвенного покрова предусмотрен штраф до 20 базовых величин, с возмещением причиненного вреда окружающей среде в размере 1 базовой величины за один квадратный метр уничтоженной лесной подстилки, живого напочвенного покрова.

Телефоны, по которым Вы можете сообщить о нарушениях природоохранного законодательства:

Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира: 8 (01512) 25112;

Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:8 (0152) 33 70 00; + 375 33 3643336 (МТС), все указанные телефоны работают круглосуточно.

Заместитель Волковысской МРИ И.В. Лукша