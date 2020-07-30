|
Пьяный мужчина отхлестал мальчика кепкой по лицу
Источник материала: ОНТ
В Рогачеве возбуждено уголовное дело за хулиганство. Мужчина отхлестал кепкой по лицу мальчика,
17 июля днем 31-летний житель Рогачева ударил 9-летнего школьника. Мальчик катался на велосипеде, мужчина из соседнего дома попросил его остановиться, начал разговаривать с ним на повышенных тонах, потом стал хватать его за плечи, трясти из стороны в сторону. Потом бросил на обочину его велосипед. Затем снял кепку и несколько раз ударил ею по лицу школьника.
Мама мальчика вызвала милицию, когда увидела это. Правоохранители передали следователям материалы проверки.
По предварительным данным, ранее мальчик поссорился с сыном подозреваемого, поэтому мужчина решил проучить его. Не последнюю роль в инциденте сыграло алкогольное опьянение мужчины.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Рогачеве возбуждено уголовное дело за хулиганство. Мужчина отхлестал кепкой по лицу мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)