Пьяный мужчина отхлестал мальчика кепкой по лицу

Источник материала: ОНТ

В Рогачеве возбуждено уголовное дело за хулиганство. Мужчина отхлестал кепкой по лицу мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД.

17 июля днем 31-летний житель Рогачева ударил 9-летнего школьника. Мальчик катался на велосипеде, мужчина из соседнего дома попросил его остановиться, начал разговаривать с ним на повышенных тонах, потом стал хватать его за плечи, трясти из стороны в сторону. Потом бросил на обочину его велосипед. Затем снял кепку и несколько раз ударил ею по лицу школьника.

Мама мальчика вызвала милицию, когда увидела это. Правоохранители передали следователям материалы проверки.

По предварительным данным, ранее мальчик поссорился с сыном подозреваемого, поэтому мужчина решил проучить его. Не последнюю роль в инциденте сыграло алкогольное опьянение мужчины.

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