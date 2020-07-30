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Женщина назвала себя курицей и закудахтала. Брат испугался и отвёл сестру к врачам
Источник материала: СТВ
Женщина считала себя курицей и говорила о необычных ощущениях в ногах. Увидевший это брат испугался и отвёл сестру к врачам.
Как
В один из дней брат женщины увидел, что его сестра странно кудахчет, раздувает щёки и кукарекает. Мужчина решил не пытаться справиться с этим самостоятельно и вместе с сестрой пошёл к врачам.
Докторам пациентка сказала, что она – курица. Женщина добавила, что у неё в ногах необычные ощущения. Врачи поняли, что перед ними редкий случай психического расстройства, при котором человек считает себя животным, – зоантропия.
Через некоторое время приступ закончился. Женщина ничего не помнила о случившемся. Когда семья рассказала ей обо всём, жительница Бельгии сильно смутилась.
По словам врачей, зоантропия может случиться при серьёзном психологическом расстройстве. Упоминается, что пациентка страдала депрессией из-за смерти одного из её родственников.
Всего с 1850 года по 2012 год официально подтверждены только 56 случаев зоантропии. Люди чувствовали себя как крупными хищниками, так и пчелой.
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Женщина считала себя курицей и говорила о необычных ощущениях в ногах. Увидевший это брат испугался и отвёл сестру к врачам. Как сообщает Oddity Central, необычный случай...
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