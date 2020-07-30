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С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

30.07.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новое пожарное депо открыли в Логойске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аварийно-спасательное подразделение будет обслуживать не только город, но и 20 сельских населенных пунктов района, важные промышленные и социальные объекты.      

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

Год назад проект был включен в инвестиционную программу Миноблисполкома. А уже сегодня, 30 июля, здесь встречали гостей.

На базе новой части работают водолазные и поисково-спасательные службы, а также служба химической и радиационной защиты.

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

Константин Лашкевич, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 1 Логойского РОЧС:
С помощью нашего новейшего оборудования мы можем максимально быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, соответственно, спасать жизни людей.

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Оснащение такой современной техникой увеличивает качество и эффективность реагирования, качество ликвидации чрезвычайной ситуации.

Отмечаю, что вся эта техника отечественного производства, по своим характеристикам она не уступает сегодня лучшим мировым образцам.

Начальник Фрунзенского РОЧС Минска: «Такого оснащения, как сегодня, у нас никогда не было»

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

Новоселье сегодня празднуют и в городском поселке Плещеницы. После капитального ремонта здесь открыли здание центра культуры.

Люди в материале: Владимир Ващенко, Константин Лашкевич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новое пожарное депо открыли в Логойске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аварийно-спасательное подразделение будет обслуживать не...
 
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