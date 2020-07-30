Кинофестиваль «Паўночнае ззянне» пройдет онлайн

Источник материала: Tut.by

Фестиваль кино Северных и Балтийских стран «Паўночнае ззянне» пройдет в Минске с 21 по 27 сентября в online-формате после перерыва из-за пандемии COVID-19. Впервые за историю фестиваля фильмы и мастер-классы будут транслироваться онлайн через стриминговую белорусскую платформу mediatech.by.

Организаторы рассказывают, что сейчас ведется работа по созданию новой стриминговой онлайн-платформы для проведения кинофестиваля «Паўночнае ззянне» и разрабатываются удобные инструменты для покупки билетов, просмотра фильмов и участия белорусских и международных зрителей в мастер-классах.

Традиционно на кинофестивале покажут игровые и документальные полнометражные (и впервые короткометражные) фильмы из Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Литвы, Латвии и Эстонии. Около 20 фильмов основной программы шестого «Паўночнага ззяння» затронут темы, созвучные новому слогану «Слушать и слышать». Команда «Паўночнага ззяння» призывает своих зрителей практиковаться в эмпатии и заботиться о себе, близких и окружающих.

Фестиваль поддерживает белорусских фильмейкеров, поэтому впервые на «Паўночным ззянні» пройдет расширенная программа молодого белорусского кино.

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